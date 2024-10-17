Milli Savunma Bakanı Güler, NATO Toplantısına Katıldı

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, NATO Savunma Bakanları Toplantısı'nın birinci gün oturumlarına katıldı.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Belçika'nın başkenti Brüksel'de bulunan NATO Karargahında düzenlenen NATO Savunma Bakanları Toplantısı'nın birinci gün oturumlarına katıldı. Bakan Güler, toplantılar sırasında pek çok NATO üyesi ülkenin Savunma Bakanları ile ayaküstü görüştü. - BRÜKSEL