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Milli Savunma Bakanı Güler, NATO Toplantısına Katıldı

Milli Savunma Bakanı Güler, NATO Toplantısına Katıldı
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Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Belçika'nın Brüksel kentinde düzenlenen NATO Savunma Bakanları Toplantısı'nın ilk gününde önemli görüşmeler gerçekleştirdi.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, NATO Savunma Bakanları Toplantısı'nın birinci gün oturumlarına katıldı.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Belçika'nın başkenti Brüksel'de bulunan NATO Karargahında düzenlenen NATO Savunma Bakanları Toplantısı'nın birinci gün oturumlarına katıldı. Bakan Güler, toplantılar sırasında pek çok NATO üyesi ülkenin Savunma Bakanları ile ayaküstü görüştü. - BRÜKSEL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

Uluslararası İlişkiler Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler Diplomasi Politika Belçika Dünya Nato

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