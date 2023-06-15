Üye Girişi
Haberler

Milli Savunma Bakanı Güler, NATO Karargahı'nda

Politika Haberleri

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Belçika'nın başkenti Brüksel'de NATO Savunma Bakanları Toplantısı'na katılmak üzere NATO Karargahı'na geldi.

- Milli Savunma Bakanı Güler, NATO Karargahı'nda

BRÜKSEL - Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Belçika'nın başkenti Brüksel'de NATO Savunma Bakanları Toplantısı'na katılmak üzere NATO Karargahı'na geldi.

Belçika'nın başkenti Brüksel, NATO Savunma Bakanları Toplantısı'na ev sahipliği yapıyor. Toplantıda Türkiye'yi Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler temsil ediyor. Bakan Güler, sabah saatlerinde NATO Savunma Bakanları Toplantısı'na katılmak üzere NATO Karargahı'na geldi. Bakan Güler, toplantı oturumlarına katılarak, çeşitli ikili görüşmelerde bulunacak.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler Brüksel Belçika Politika Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title