Haberler

Milli Savunma Bakanı Güler, NATO Genel Sekreteri ile Görüştü

Milli Savunma Bakanı Güler, NATO Genel Sekreteri ile Görüştü
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, NATO Savunma Bakanları Toplantısı dolayısıyla Brüksel'de NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ile bir araya geldi.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ile bir araya geldi.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, NATO Savunma Bakanları Toplantısı için resmi ziyarette bulunduğu Belçika'nın başkenti Brüksel'de temaslarını sürdürüyor. Bakan Güler, NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ile bir araya geldi. - BRÜKSEL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
Netanyahu hastalandı, yolsuzluk davası ertelendi! Eleştiri yağıyor

Enfeksiyon kaptı: Evden çıkması yasak
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Taraftar haklı olarak soruyor: Hangisi doğru söylüyor?

Hangisi doğru söylüyor?
Karısının telefonunu televizyona yansıtan adamın şoke olduğu an

Karısının telefonunu televizyona yansıtan adamın şoke olduğu an
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.