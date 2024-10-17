Milli Savunma Bakanı Güler, NATO DEAŞ ile Mücadele Toplantısı'nda

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, NATO Karargahı'nda düzenlenen DEAŞ ile Mücadele Koalisyonu Toplantısı'na katıldı.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Brüksel'de düzenlenen NATO Savunma Bakanları Toplantısı'nın ilk gün oturumlarına katılıyor. DEAŞ ile Mücadele Koalisyonu Toplantısı'na katılan Bakan Güler, toplantı öncesinde bazı mevkidaşları ile ayaküstü sohbet etti. - BRÜKSEL