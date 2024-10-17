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Milli Savunma Bakanı Güler, NATO DEAŞ ile Mücadele Toplantısı'nda

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Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Brüksel'de düzenlenen NATO Savunma Bakanları Toplantısı'nda DEAŞ ile Mücadele Koalisyonu Toplantısı'na katılarak mevkidaşlarıyla sohbet etti.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, NATO Karargahı'nda düzenlenen DEAŞ ile Mücadele Koalisyonu Toplantısı'na katıldı.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Brüksel'de düzenlenen NATO Savunma Bakanları Toplantısı'nın ilk gün oturumlarına katılıyor. DEAŞ ile Mücadele Koalisyonu Toplantısı'na katılan Bakan Güler, toplantı öncesinde bazı mevkidaşları ile ayaküstü sohbet etti. - BRÜKSEL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler Nato

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