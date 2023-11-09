Milli Savunma Bakanı Güler, Macaristan'da askeri törenle karşılandı

Macaristan'a resmi ziyarette bulunan Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Macaristan Savunma Bakanlığında askeri törenle karşılandı. Bakan Güler, törenin ardından Macaristan Savunma Bakanı Kristof Szalay-Bobrovniczky ile bir araya geldi.

Macaristan'ın başkenti Budapeşte'ye resmi ziyarette bulunan Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, temaslarına devam ediyor. Macaristan Savunma Bakanlığında askeri törenle karşılanan Bakan Güler, tören kıtasını selamlamasının ardından Macaristan Savunma Bakanı Kristof Szalay-Bobrovniczky ile baş başa görüşme gerçekleştirdi. Her iki Bakan, baş başa görüşme sonrası heyetler arası görüşmeye başkanlık etti.

"Dostumuz, müttefikimiz ve kardeşimiz Macaristan ile ikili iş birliğine, dayanışma ruhuna özel önem veriyoruz"

Bakan Güler, görüşmeler sonrası yaptığı açıklamada, "Macaristan'da bulunmaktan büyük bir memnuniyet duyuyor, kardeş Macar halkına Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın selamlarını ve sevgilerini iletiyorum. Mevkidaşım, Macaristan Savunma Bakanı Sayın Kristof Szalay-Bobrovniczky'nin bana ve heyetime göstermiş olduğu mükemmel ev sahipliği için de teşekkürlerimi sunuyorum. İlişkilerimizin daha da güçlenmesi için gayet samimi ve yapıcı bir görüşme gerçekleştirdik. Dostumuz, müttefikimiz ve kardeşimiz Macaristan ile ikili iş birliğine, dayanışma ruhuna özel önem veriyoruz. Görüşmemiz esnasında, ikili iş birliği ve bölgesel güvenlik konularında görüş alışverişinde bulunduk, Avrupa Atlantik Güvenliği ve ülkelerimizin NATO'ya katkılarını ele alma fırsatını bulduk. Savunma sanayisi dahil ikili iş birliğimizi güçlendirmek için karşılıklı olarak kararlılığımızı dile getirdik. Kardeş Macaristan'daki özellikle Macar Silahlı Kuvvetlerindeki gelişmeleri görmekten büyük bir memnuniyet duyduk. Mevkidaşım Sayın Bakanın gösterdiği ev sahipliği için bir kez daha içtenlikle teşekkür ediyor ve bu vesileyle kendisini en yakın zamanda Türkiye'ye davet ediyorum" dedi.

"Macaristan için Türkiye özellikle stratejik bir partnerdir"

Macaristan Savunma Bakanı Szalay-Bobrovniczky ise, "Macaristan için Türkiye özellikle stratejik bir partnerdir. Askeri ilişkilerimiz zaten mükemmeldir. Bugün Sayın Bakan ile biz bu ilişkileri daha iyi yere getirmek için çalıştık. Sayın Bakan'a ziyaretleri için teşekkür ediyorum ve davetinizi severek yerine getirmeyi arzu ediyorum" dedi. - BUDAPEŞTE