Milli Savunma Bakanı Güler: Karakutuların Çözümü En Az 2 Ay Sürecek
Milli Savunma Bakanı Güler, karakutuların çözümü ve ilk bulgulara ulaşma sürecinin en az 2 ay süreceğini açıkladı. Bu süreç, uçak kazalarının incelenmesi ve güvenlik önlemlerinin artırılması açısından kritik öneme sahip. Bakan Güler, konuya ilişkin detayların ve bulguların zaman içinde kamuoyuyla paylaşılacağını belirtti.
