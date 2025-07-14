Milli Savunma Bakanı Güler ile İran Savunma Bakanı arasında telefon görüşmesi
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, İran Savunma Bakanı Tuğgeneral Aziz Nasirzade ile gerçekleştirilen telefon görüşmesinde ikili ve bölgesel savunma ile güvenlik konularını ele aldı.
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, İran Savunma Bakanı Tuğgeneral Aziz Nasirzade ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Bakan Güler ile, İran Savunma Bakanı Nasirzade arasında gerçekleşen telefon görüşmesinde, ikili ve bölgesel savunma ve güvenlik konularında görüş alışverişinde bulunuldu. - ANKARA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika