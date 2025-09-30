Haberler

Milli Savunma Bakanı Güler ile Birleşik Krallıklı Meslektaşı Healey Telefon Görüşmesi Gerçekleştirdi

Milli Savunma Bakanı Güler ile Birleşik Krallıklı Meslektaşı Healey Telefon Görüşmesi Gerçekleştirdi
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Birleşik Krallık Savunma Bakanı John Healey ile yaptığı telefon görüşmesinde ikili ve bölgesel savunma ile güvenlik ve savunma sanayisinde iş birliği konularını ele aldı.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Birleşik Krallık Savunma Bakanı John Healey ile telefonda görüştü.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Birleşik Krallık Savunma Bakanı John Healey, telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede; ikili ve bölgesel savunmanın yanı sıra güvenlik ile savunma sanayisinde iş birliği konularında görüş alışverişinde bulunuldu. - ANKARA

