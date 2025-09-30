Milli Savunma Bakanı Güler ile Birleşik Krallıklı Meslektaşı Healey Telefon Görüşmesi Gerçekleştirdi

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Birleşik Krallık Savunma Bakanı John Healey ile telefonda görüştü.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Birleşik Krallık Savunma Bakanı John Healey, telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede; ikili ve bölgesel savunmanın yanı sıra güvenlik ile savunma sanayisinde iş birliği konularında görüş alışverişinde bulunuldu. - ANKARA