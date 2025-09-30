Milli Savunma Bakanı Güler ile Birleşik Krallıklı Meslektaşı Healey Telefon Görüşmesi Gerçekleştirdi
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Birleşik Krallık Savunma Bakanı John Healey, telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede; ikili ve bölgesel savunmanın yanı sıra güvenlik ile savunma sanayisinde iş birliği konularında görüş alışverişinde bulunuldu. - ANKARA
