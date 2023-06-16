Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Brüksel'deki NATO Karargahında Fransa Savunma Bakanı Sebastien Lecornu ile bir araya geldi. İkili ve bölgesel savunma ve güvenlik ile NATO konularında görüş alışverişinde bulunulan görüşmede, Bakan Lecornu yeni görevinden dolayı Bakan Güler'i tebrik ederek kendisine başarı dileklerini iletti.

- Milli Savunma Bakanı Güler, Fransız mevkidaşı Lecornu ile görüştü

BRÜKSEL - Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Brüksel'deki NATO Karargahında Fransa Savunma Bakanı Sebastien Lecornu ile bir araya geldi.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, NATO Savunma Bakanları Toplantısı'na katılmak üzere geldiği Belçika'nın başkenti Brüksel'de ikili görüşmelerini sürdürüyor. Bakan Güler, NATO Karargahında Fransa Savunma Bakanı Sebastien Lecornu ile bir araya geldi. İkili ve bölgesel savunma ve güvenlik ile NATO konularında görüş alışverişinde bulunulan görüşmede, Bakan Lecornu yeni görevinden dolayı Bakan Güler'i tebrik ederek kendisine başarı dileklerini iletti.