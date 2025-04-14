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Milli Savunma Bakanı Güler: 'Eylem Olmadan Açıklamanın Kıymeti Yok'

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Milli Savunma Bakanı Güler, terörle mücadelede eylem olmasının önemine vurgu yaparak, terörün sona ermesinin sadece Türkiye'yi değil, bölgede ve dünyada barışı da sağlayacağını ifade etti.

Milli Savunma Bakanı Güler: "Hiçbir açıklama, hiçbir beyan, eğer eylemle desteklenmiyorsa bizim nazarımızda bir kıymet ifade etmez. Terörün her türlüsünün tamamen sona erdirilmesi, sadece ülkemizin değil bölgemizin ve dünyanın barışına da katkı sağlayacaktır." - ANKARA

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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