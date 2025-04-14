Milli Savunma Bakanı Güler: 'Eylem Olmadan Açıklamanın Kıymeti Yok'

Milli Savunma Bakanı Güler: "Hiçbir açıklama, hiçbir beyan, eğer eylemle desteklenmiyorsa bizim nazarımızda bir kıymet ifade etmez. Terörün her türlüsünün tamamen sona erdirilmesi, sadece ülkemizin değil bölgemizin ve dünyanın barışına da katkı sağlayacaktır." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika