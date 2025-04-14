Milli Savunma Bakanı Güler: 'Eylem Olmadan Açıklamanın Kıymeti Yok'
Milli Savunma Bakanı Güler, terörle mücadelede eylem olmasının önemine vurgu yaparak, terörün sona ermesinin sadece Türkiye'yi değil, bölgede ve dünyada barışı da sağlayacağını ifade etti.
Milli Savunma Bakanı Güler: "Hiçbir açıklama, hiçbir beyan, eğer eylemle desteklenmiyorsa bizim nazarımızda bir kıymet ifade etmez. Terörün her türlüsünün tamamen sona erdirilmesi, sadece ülkemizin değil bölgemizin ve dünyanın barışına da katkı sağlayacaktır." - ANKARA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika