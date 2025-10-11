Haberler

Milli Savunma Bakanı Güler'den PKK'ya Sert Mesaj

Milli Savunma Bakanı Güler, PKK ve iltisaklı gruplara yönelik alınan fesih kararının gereği olarak terör faaliyetlerine son vermeleri gerektiğini vurguladı. Bakan, silahlarını teslim etmeleri için koşulsuz bir şekilde adım atmaları çağrısında bulundu.

Milli Savunma Bakanı Güler: "PKK ve iltisaklı tüm gruplar alınan fesih kararı kapsamında derhal tüm terör faaliyetlerine son vermeli, başta Suriye olmak üzere farklı coğrafyalarda ve isimler altında faaliyet gösteren tüm uzantıları bir an önce ve koşulsuz şekilde silahlarını teslim etmelidir." - ANKARA

