Milli Savunma Bakanı Güler'den Öğretmenler Günü mesajı Açıklaması

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, ömrünü eğitime vakfeden öğretmenlerin, "Fikri hür, irfanı hür, vicdanı hür" nesiller yetiştirmek için gösterdikleri üstün gayretin vatan savunması kadar kutsal olduğunu bildirdi.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, ömrünü eğitime vakfeden öğretmenlerin, "Fikri hür, irfanı hür, vicdanı hür" nesiller yetiştirmek için gösterdikleri üstün gayretin vatan savunması kadar kutsal olduğunu bildirdi.

Güler, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla sosyal medya hesabı üzerinden mesaj yayımladı.

Mesajına, emek, sabır ve hoşgörünün eşsiz timsali olan öğretmenlerin, öğretmenler gününü kutlayarak başlayan Güler, "Bu vesileyle 95 yıl önce bugün 'Millet Mektepleri Başöğretmenliği' ünvanını alan Başöğretmenimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü de saygı ve şükranla yad ediyorum." ifadesini kullandı.

Eğitimin, ülkelerin ve milletlerin geleceğini şekillendiren ve inşa eden en önemli unsur olduğuna işaret eden Güler, bilim ve teknolojinin baş döndürücü bir hızla ilerlediği günümüzde gelişmeleri yakalayabilmenin, analitik düşünüp yeni fikirler üretebilmenin ve toplumu güvenli bir geleceğe taşıyabilmenin de ancak eğitimle mümkün olacağını belirtti.

"Öğretmenlerimizin rolü hayati önemi haizdir"

Eğitimin en temel ögelerinden birinin "öğretmen" olduğunu vurgulayan Güler, şunları kaydetti:

"Genç kuşakların bedensel, ruhsal ve sosyal yönden sağlıklı bireyler olarak yetiştirilmesinde öğretmenlerimizin rolü hayati önemi haizdir. Bu bakımdan öğretmenlerimiz, sadece ders kitaplarındaki bilgileri aktaran değil, aynı zamanda rol model olarak öğrencilerinin karakterlerine şekil veren sanatkarlardır. Dolayısıyla vatanımızın dört bir tarafında büyük bir fedakarlıklarla görev yapan, taşıdıkları bilim meşalesiyle yolumuzu aydınlatan kıymetli öğretmenlerimiz kutsal, saygın ve onurlu bir vazife icra etmektedir. Bilinmelidir ki ömrünü eğitime vakfeden öğretmenlerimizin 'Fikri hür, irfanı hür, vicdanı hür' nesiller yetiştirmek için gösterdikleri üstün gayret, vatan savunması kadar kutsaldır. Milli Savunma Bakanlığı kadrolarındaki öğretmenlerimiz dahil tüm vefakar öğretmenlerimizin, Cumhuriyet'imizin ikinci asrında, Türkiye Yüzyılı'nı inşa edecek aydınlık geleceğimizin teminatı genç nesillerimizi yetiştirmek için, yurdumuzun dört bir yanında, azim ve kararlılıkla verdikleri mücadelenin artarak devam edeceğine yürekten inanıyorum.

Bu duygu ve düşüncelerle, Başöğretmenimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, şehit öğretmenlerimiz başta olmak üzere ebediyete irtihal eden kıymetli öğretmenlerimizi minnet ve rahmetle yad ediyor, tüm öğretmenlerimizin '24 Kasım Öğretmenler Günü'nü bir kez daha kutluyor, kendilerine sağlık, başarı ve esenlikler diliyorum."