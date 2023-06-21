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Milli Savunma Bakanı Güler: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Barzani kabulü terörle mücadeleye olumlu etki yapacak

Milli Savunma Bakanı Güler: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Barzani kabulü terörle mücadeleye olumlu etki yapacak

Politika Haberleri

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başbakanı Mesrur Barzani'yi kabulünün terörle mücadeleye etkisine ilişkin, 'Mutlaka olacak. İşbirliğimizi geliştireceğiz, sonunda olumlu sonuçları olacak.' dedi.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başbakanı Mesrur Barzani'yi kabulünün terörle mücadeleye etkisine ilişkin, "Mutlaka olacak. İşbirliğimizi geliştireceğiz, sonunda olumlu sonuçları olacak." dedi.

Güler, AK Parti Grup Toplantısı öncesinde gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Bir gazetecinin terörle mücadeledeki son duruma ilişkin sorusu üzerine Güler, "Terörle mücadelemiz aynı şekilde artan bir şiddet ve kararlılıkla devam ediyor." diye konuştu.

Aynı gazetecinin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, IKBY Başbakanı Barzani'yi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul ettiğini hatırlatarak, "Bu görüşmenin terörle mücadeleye etkisi olacak mı?" sorusuna Bakan Güler, "Mutlaka olacak. İşbirliğimizi geliştireceğiz, sonunda olumlu sonuçları olacak." yanıtını verdi.

Kaynak: AA / Sarp Özer - Politika

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