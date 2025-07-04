Milli Savunma Bakanı Güler, BAE Systems ve İngiltere Büyükelçisi ile görüştü

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, BAE Systems Genel Müdürü Charles Woodburn ve İngiltere Büyükelçisi Jill Morris'i kabul etti.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, BAE Systems Genel Müdürü Charles Woodburn ve İngiltere Büyükelçisi Jill Morris'i kabul etti. Kabulde Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu da yer aldı. - ANKARA