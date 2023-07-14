Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Ankara'ya ziyaret gerçekleştiren Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Halid Ahadov ile bir araya geldi. Güler, görüşmede iki ülke arasındaki bağların önemine vurgu yaparak, kardeşlik bağları ve dayanışma ruhunun devam edeceğini belirtti.

Milli Savunma Bakanı Güler, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Ahadov ile bir araya geldi

ANKARA - Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Halid Ahadov ile görüştü.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Ankara'ya ziyaret gerçekleştiren Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Halid Ahadov ile bir araya geldi. Milli Savunma Bakanlığında gerçekleşen görüşmede Bakan Güler iki ülke arasındaki bağların önemine vurgu yaptı.

Güler, görüşmede yaptığı konuşmada, "Ülkelerimiz arasında iki ayrı ülke ilişkisinden ziyade ezeli ve ebedi kardeşlik bağları ile sarsılmaz bir dayanışma ruhu var. 'İki devlet, tek millet' anlayışıyla bugüne kadar yürüdüğümüz bu yolda bundan sonra da kararlı şekilde devam edeceğiz" dedi.

TSK'nın sahip olduğu askeri bilgi, birikim ve tecrübeyi Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri ile paylaştığını ve bundan sonra da paylaşmaya devam edeceğini vurgulayan Bakan Yaşar Güler, "Tüm enerjimizi, ilişkilerimizi geliştirmeye veriyoruz. 'Tek Vatan Harekatı'nda olduğu gibi bundan sonra da Azerbaycanlı kardeşlerimizin yanında ve tek yürek olmaya devam edeceğiz. Her zaman Can Azerbaycan'ın yanındayız" diye konuştu.

Görüşmede, Savunma Sanayi Başkanı Haluk Görgün ve Bakan Yardımcısı Celal Sami Tüfekci de yer aldı.