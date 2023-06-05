Milli Savunma Bakanı Güler, Akar'dan görevi devraldı

YENİ kabinede Milli Savunma Bakanı olan Yaşar Güler, görevi Hulusi Akar'dan devraldı. Devir teslim töreninde terörle mücadeleye değinen Güler, "Ülkemizin huzur ve güvenliğini tehdit eden her türlü terör örgütü ile en son teröristi etkisiz hale getirene kadar mücadeleye devam edeceğiz" dedi.

Törende konuşan Yaşar Güler ise "Milli Savunma Bakanlığı görevini şahsıma tevdi ettiği için Sayın Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyorum. Bu bir bayrak değişimidir. Bugün bu bayrağı ben devralıyorum. Amacımız bu bayrağı daha ileriye taşımaktır. Birinci önceliğimiz terörle mücadele olacak. Ülkemizin huzur ve güvenliğini tehdit eden her türlü terör örgütü ile en son teröristi etkisiz hale getirene kadar mücadeleye devam edeceğiz. Bu kapsamda FETÖ ile mücadele de artan azim ve kararlılıkla sürdürülecektir. Milli Savunma Bakanlığı'nın bu sorumluluk alanlarında görevlerimizi başarıyla yerine getirmek için; Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı, Anayasaya tam bağlı, şeffaflık içinde ve ilgili tüm paydaşlarla uyum, koordine, istişare içinde, ülkemizin uluslararası hukuktan kaynaklanan tüm haklarını korumak için mesai mefhumu gözetmeden durmaksızın çalışacağımıza emin olunuz" dedi.