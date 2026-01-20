Bakan Güler ABD Savaş Bakanı ile telefonda görüştü
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, ABD Savaş Bakanı Pete Hegseth ile yaptığı telefon görüşmesinde ikili ilişkiler ve Suriye'deki gelişmeler gibi önemli konuları değerlendirdi.
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, ABD Savaş Bakanı Pete Hegseth ile telefonda görüştü.
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve ABD Savaş Bakanı Pete Hegseth, bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede ikili ilişkiler ile Suriye'deki gelişmeler başta olmak üzere bölgesel savunma ve güvenlik konuları ele alındı. - ANKARA
