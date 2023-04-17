Bakan Akar: 10 terörist etkisiz hale getirildi

MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Bugünlerde dahi bu teröristler alçakça saldırılarını sürdürüyorlar. Dün akşam da bir saldırı söz konusu oldu. Bu saldırıya karşılık da Mehmetçik yaptığı çalışmalarla bu Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı harekatı bölgesindeki bu gelişmelere karşı süratle hazır olan Mehmetçik, gerekli tedbirleri aldı. Gerekli karşılığı verdi. Bunun karşılığında da şu ana kadar yapılan çalışmalarda, ilk aldığımız bilgilere göre 10 terörist etkisiz hale getirildi. Buradaki mücadelemiz, hiçbir şekilde aksamadan, kararlılıkla devam etmektedir" dedi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, gündemdeki son gelişmelerle ilgili açıklamalarda bulundu. Bakan Akar, dün akşam saatlerinde teröristler tarafından Suriye'nin kuzeyinde yapılan saldırıyla ilgili bir soru üzerine şunları söyledi:

"Bizim bu bildiğiniz gibi geçtiğimiz hafta Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Deniz Kuvvetleri'ne teslim ettiğimiz TCG Anadolu, gerçekten büyük bir gurur ve iftihar kaynağıdır. Bunun bizim envanterimize katılmasıyla gerçekten Silahlı Kuvvetlerimizin gücüne güç kattığını görüyoruz. Bu gururumuzu ve heyecanımızı vatandaşımızla paylaşmak istedik. Bu nedenle 17-23 Nisan tarihleri arasında İstanbul'da değerli vatandaşlarımızın ziyaretlerine açmış bulunuyoruz. Bugünden itibaren de ziyaretçilerimizi kabul etmeye başlayacağız. Bunun öncesinde bugün sabah saatlerinde basın mensupları davet edildi. Orada bir basın turu yapıldı. Basın mensuplarına gerekli bilgileriyle tanıtım yapıldı. Önümüzdeki günlerde de değerli vatandaşlarımızın bu gemiyi görmesini, bu heyecanı, bu gururu bizimle paylaşmalarını arzu ediyoruz. İnşallah bu konuda vatandaşlarımız da gerçekten bizimle aynı düşünüyor olacaklar."