Milli Savunma Bakanı Akar, "Ukrayna'ya Yönelik Savunma ve Güvenlik İstişare Grup Toplantısı"na katılmak üzere Almanya'ya gidecek - Haberler

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Milli Savunma Bakanı Akar, "Ukrayna'ya Yönelik Savunma ve Güvenlik İstişare Grup Toplantısı"na katılmak üzere Almanya'ya gidecek

İhlas Haber Ajansı - Politika
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Milli Savunma Bakanı Akar, 'Ukrayna'ya Yönelik Savunma ve Güvenlik İstişare Grup Toplantısı'na katılmak üzere Almanya'ya gidecek

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, 30'a yakın ülkenin savunma bakanı ile yarın Almanya'da gerçekleştirilecek Ukrayna konulu toplantıya katılacak.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, 30'a yakın ülkenin savunma bakanı ile yarın Almanya'da gerçekleştirilecek Ukrayna konulu toplantıya katılacak.

Ukrayna'daki gelişmeler, NATO'nun Ramstein Hava Üssü'nde yarın yapılacak "Ukrayna'ya Yönelik Savunma ve Güvenlik İstişare Grup Toplantısı"nda ele alınacak. Milli Savunma Bakanı Akar'ın da yer alacağı toplantıya 30'a yakın ülkenin savunma bakanı katılacak. Toplantıda, Rusya'nın saldırısının ardından son durum ile yardım konularının ele alınması bekleniyor. - ANKARA

İhlas Haber Ajansı / Politika

Hulusi Akar, Ukrayna, Almanya, Milli, Politika, Güncel, Haberler

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