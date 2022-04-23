Milli Savunma Bakanı Akar, Ukraynalı mevkidaşı Reznikov ile görüştü - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Milli Savunma Bakanı Akar, Ukraynalı mevkidaşı Reznikov ile görüştü

İhlas Haber Ajansı - Politika
 - Güncelleme:
Milli Savunma Bakanı Akar, Ukraynalı mevkidaşı Reznikov ile görüştü

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ukrayna Savunma Bakanı Oleksii Reznikov ile görüştü.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ukrayna Savunma Bakanı Oleksii Reznikov ile görüştü. Görüşmede, Ukrayna limanlarında bekleyen ticari gemilerimiz ile A400 uçaklarımızın Türkiye'ye emniyetle ulaşımının sağlanması konuları üzerinde duruldu.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ukrayna Savunma Bakanı Oleksii Reznikov ile görüştü. Görüşmede Bakan Akar tarafından bir an önce ateşkes ilan edilmesinin önemi, Ukrayna limanlarında bekleyen ticari gemilerimiz ile A400 uçaklarımızın Türkiye'ye emniyetle ulaşımının sağlanması konuları üzerinde durulduğu öğrenildi. Ayrıca Bakan tarafından Türkiye'nin Ukrayna'ya insani yardım için üzerine düşeni yapmaya devam edeceği bir kez daha vurgulandı. - ANKARA

İhlas Haber Ajansı / Politika

Hulusi Akar, Türkiye, Ukrayna, Milli, Politika, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title