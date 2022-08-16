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Bakan Akar, Ukraynalı mevkidaşıyla görüştü

Bakan Akar, Ukraynalı mevkidaşıyla görüştü

Politika Haberleri

MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ukrayna Savunma Bakanı Oleksii Reznikov ile telefonda görüştü.

MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ukrayna Savunma Bakanı Oleksii Reznikov ile telefonda görüştü.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Bakan Akar, Ukrayna Savunma Bakanı Reznikov ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, Ukrayna'daki son durum ve tahıl sevkiyatı hakkında görüş alışverişinde bulunuldu. Görüşmede Bakan Akar'ın ateşkes, barışın tesisi ve Ukrayna'ya insani yardım konularında Türkiye'nin bugüne kadar üzerine düşeni yaptığını ve bunun devam edeceğini söylediği belirtildi. Ayrıca tahıl sevkiyatı ile ilgili gelişmelerden ve Müşterek Koordinasyon Merkezi'ndeki iş birliğinden duyulan memnuniyet de ifade edildi.


Demirören Haber Ajansı / Politika

Hulusi Akar Ukrayna Politika Haberler

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