Milli Savunma Bakanı Akar ile Ukrayna Savunma Bakanı Reznikov telefonda görüştü - Haberler

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Milli Savunma Bakanı Akar ile Ukrayna Savunma Bakanı Reznikov telefonda görüştü

AA - Politika
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Milli Savunma Bakanı Akar ile Ukrayna Savunma Bakanı Reznikov telefonda görüştü

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile Ukrayna Savunma Bakanı Oleksii Reznikov arasındaki telefon görüşmesinde Ukrayna'nın Maripol şehrinden yapılacak tahliye ve insani yardımların ulaştırılması konularında görüş alışverişinde bulunuldu.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile Ukrayna Savunma Bakanı Oleksii Reznikov arasındaki telefon görüşmesinde Ukrayna'nın Maripol şehrinden yapılacak tahliye ve insani yardımların ulaştırılması konularında görüş alışverişinde bulunuldu.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Bakan Akar, Ukrayna Savunma Bakanı Oleksii Reznikov'la telefonda görüştü.

Maripol'den yapılacak tahliye ve insani yardımların ulaştırılması konularında görüş alışverişinde bulunulan görüşmede, Akar tarafından can kayıplarının artmaması için bir an evvel ateşkes ilan edilmesinin ve sivillerin tahliyesi için insani koridorların açık tutulmasının önemi vurgulandı.

Bakan Akar, Türkiye'nin Ukrayna'ya insani yardımlar için üzerine düşeni yapmayı sürdüreceğini bir kere daha ifade etti.

AA / Politika

Politika, Güncel, Haberler

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