Bakan Akar: Yeri ve zamanı geldiğinde gereken neyse yapılacak - Haberler

MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Milletimizi 40 yıldan beri başına musallat olan terör belasından kurtaracağız. Bununla ilgili azimliyiz, kararlıyız ve buna da muktediriz. Bu konuda kimse karşımıza çıkmasın, bize engel olmaya kalkmasın. Bizim tek hedefimiz teröristler" dedi. Akar, olası operasyonun zamanlamasına yönelik "Yeri ve zamanı geldiğinde gereken neyse yapılacaktır" dedi.

Milli Savunma Bakanı Akar, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen Kabine Toplantısı'nın ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. Bakan Akar, tahıl yüklü gemilerin Ukrayna limanlarından çıkışlarına yönelik çalışmalara ilişkin, "Bunun bir an önce sonuçlanmasına gayret gösteriyoruz. Rusya ve Ukrayna ile görüşüyoruz, Birleşmiş Milletler (BM) ile görüşüyoruz, sonuç olarak da bu konunun çözümü için uğraşıyoruz. Bununla ilgili epey bir ilerleme sağlandı. Nasıl yapılacak, mayınlar nasıl temizlenecek, kim yapacak, koridor nasıl oluşturulacak, kim refakat edecek gibi teknik planlamalara yönelik konular üzerindeki çalışmalar devam ediyor" diye konuştu.

Bakan Akar, operasyonun zamanlamasına yönelik soruya da "Yeri ve zamanı geldiğinde gereken neyse yapılacaktır" cevabını verdi.