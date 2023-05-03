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Milli Savunma Bakanı Akar: 'Türkiye, Rusya ve Ukrayna savunma bakan yardımcılarının tahıl girişimini görüşmek üzere 5 Mayıs'ta İstanbul'da bir araya...

Milli Savunma Bakanı Akar: "Türkiye, Rusya ve Ukrayna savunma bakan yardımcılarının tahıl girişimini görüşmek üzere 5 Mayıs'ta İstanbul'da bir araya...

Politika Haberleri

Milli Savunma Bakanı Akar: "Türkiye, Rusya ve Ukrayna savunma bakan yardımcılarının tahıl girişimini görüşmek üzere 5 Mayıs'ta İstanbul'da bir araya gelmesi planlanıyor.

Milli Savunma Bakanı Akar: " Türkiye, Rusya ve Ukrayna savunma bakan yardımcılarının tahıl girişimini görüşmek üzere 5 Mayıs'ta İstanbul'da bir araya gelmesi planlanıyor." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

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