Milli Savunma Bakanı Akar, Türkiye'nin Bükreş Büyükelçiliğini ziyaret etti - Haberler

Milli Savunma Bakanı Akar, Türkiye'nin Bükreş Büyükelçiliğini ziyaret etti Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ile Türkiye'nin Bükreş Büyükelçiliğini ziyaret etti. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ile Türkiye'nin Bükreş Büyükelçiliğini ziyaret etti. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Romanya'nın başkenti Bükreş'te ziyaretlerine devam ediyor. Akar, beraberindeki Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ile Türkiye'nin Bükreş Büyükelçiliğini ziyaret etti. Bakan Akar, Türkiye Büyükelçisi Füsun Aramaz'dan faaliyetlere ilişkin bilgi alarak elçilik görevlilerine çalışmalarında başarılar diledi. - BÜKREŞ İhlas Haber Ajansı / Politika Hulusi Akar Türkiye Politika Haberler

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