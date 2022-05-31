Milli Savunma Bakanı Akar, "(Türkiye-BAE ilişkileri) Önümüzdeki dönemde hızlı bir şekilde askeri eğitim iş birliği ve savunma sanayii konularında... - Haberler

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Milli Savunma Bakanı Akar, "(Türkiye-BAE ilişkileri) Önümüzdeki dönemde hızlı bir şekilde askeri eğitim iş birliği ve savunma sanayii konularında...

İhlas Haber Ajansı - Politika
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Milli Savunma Bakanı Akar, '(Türkiye-BAE ilişkileri) Önümüzdeki dönemde hızlı bir şekilde askeri eğitim iş birliği ve savunma sanayii konularında...

Milli Savunma Bakanı Akar, "(Türkiye-BAE ilişkileri) Önümüzdeki dönemde hızlı bir şekilde askeri eğitim iş birliği ve savunma sanayii konularında önemli, olumlu gelişmeler bekliyoruz" dedi.

Milli Savunma Bakanı Akar, "(Türkiye-BAE ilişkileri) Önümüzdeki dönemde hızlı bir şekilde askeri eğitim iş birliği ve savunma sanayii konularında önemli, olumlu gelişmeler bekliyoruz" dedi. - ABU DABİ

İhlas Haber Ajansı / Politika

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