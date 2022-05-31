Milli Savunma Bakanı Akar, "(Türkiye-BAE ilişkileri) Önümüzdeki dönemde hızlı bir şekilde askeri eğitim iş birliği ve savunma sanayii konularında... - Haberler

Milli Savunma Bakanı Akar, "(Türkiye-BAE ilişkileri) Önümüzdeki dönemde hızlı bir şekilde askeri eğitim iş birliği ve savunma sanayii konularında...
İhlas Haber Ajansı - Politika
- Güncelleme:
- Güncelleme:
Milli Savunma Bakanı Akar, "(Türkiye-BAE ilişkileri) Önümüzdeki dönemde hızlı bir şekilde askeri eğitim iş birliği ve savunma sanayii konularında önemli, olumlu gelişmeler bekliyoruz" dedi.
Milli Savunma Bakanı Akar, "(Türkiye-BAE ilişkileri) Önümüzdeki dönemde hızlı bir şekilde askeri eğitim iş birliği ve savunma sanayii konularında önemli, olumlu gelişmeler bekliyoruz" dedi. - ABU DABİ
İhlas Haber Ajansı / Politika