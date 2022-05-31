"Biz herhangi bir şekilde ülkemizin güneyi, Suriye'nin kuzeyinde teröristlerin varlığını kabul etmiyoruz - Haberler

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"Biz herhangi bir şekilde ülkemizin güneyi, Suriye'nin kuzeyinde teröristlerin varlığını kabul etmiyoruz

İhlas Haber Ajansı - Politika
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'Biz herhangi bir şekilde ülkemizin güneyi, Suriye'nin kuzeyinde teröristlerin varlığını kabul etmiyoruz

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "(Suriye'nin kuzeyine olası bir operasyon) Biz herhangi bir şekilde ülkemizin güneyi, Suriye'nin kuzeyinde teröristlerin varlığını kabul etmiyoruz" dedi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "(Suriye'nin kuzeyine olası bir operasyon) Biz herhangi bir şekilde ülkemizin güneyi, Suriye'nin kuzeyinde teröristlerin varlığını kabul etmiyoruz" dedi.

Milli Savunma Bakanı Akar, "(Teröristlerin Suriye'nin kuzeyinde yeni tüneller kazdığı iddiası) Herkes teröristlerin ne yaptığına değil, bizim ne yaptığımıza bakmalı" dedi.

Milli Savunma Bakanı Akar, "(Türkiye-BAE ilişkileri) Önümüzdeki dönemde hızlı bir şekilde askeri eğitim iş birliği ve savunma sanayii konularında önemli, olumlu gelişmeler bekliyoruz" dedi.

(İHA)

İhlas Haber Ajansı / Politika

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