Milli Savunma Bakanı Akar: Terör bittikçe refah başlıyor

MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Terör bittikçe refah başlıyor. Bunun en güzel örneği Gabar. Gabar'da şimdi terör konuşulmuyor, petrol konuşuluyor" dedi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, MHP'den Kayseri Milletvekili seçilen Baki Ersoy ile Bünyan ilçesinde vatandaşlarla bir araya geldi. İlçe girişinde halkın yoğun ilgisiyle karşılanan Akar, merkezdeki bir çay ocağında vatandaşlarla buluştu. Burada açıklamalarda bulunan Akar, "Pazar günü sandığa gitmeyi kimse unutmasın. Eğer burada bir rehavete kapılırsak kayıplarımız çok büyük olacak. Bugünlere kolay gelinmedi. 20 yıl önce neredeydik şimdi neredeyiz. Geldiğimiz bu noktada artık geri dönüş yok. Bazıları teröristlerle konuşuyor, danışıyor onların kayığına biniyor. Kazanımlarımızı kaybedersek dehşet bir şey olur" diye konuştu.