Milli Savunma Bakanı Akar: "1 Ocak 2022'den itibaren 2 bin 226 terörist etkisiz hale getirilmiştir"
Milli Savunma Bakanı Akar: "Rusya'nın limanlarında da gıda ve çeşitli kimyasallar var. Bunların nakli bizim çalışmamızın dışında ayrı bir konu ama bir katkımız olursa Türkiye olarak memnuniyet duyarız."Milli Savunma Bakanı Akar: "(Küresel gıda krizi) Göçü de tetikleyebilecek noktada.
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Milli Savunma Bakanı Akar: " Rusya'nın limanlarında da gıda ve çeşitli kimyasallar var. Bunların nakli bizim çalışmamızın dışında ayrı bir konu ama bir katkımız olursa Türkiye olarak memnuniyet duyarız."
Milli Savunma Bakanı Akar: "(Küresel gıda krizi) Göçü de tetikleyebilecek noktada. Afrika'dan Avrupa'ya ve Türkiye'ye ciddi göç dalgasını beraberinde getirebilir. Çözüme gidiyor olması önemli."
Milli Savunma Bakanı Akar: "(Terörle mücadele operasyonları) 1 Ocak 2022'den itibaren 2 bin 226 terörist etkisiz hale getirilmiştir."
(İHA)
İhlas Haber Ajansı / Politika