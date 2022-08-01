Milli Savunma Bakanı Akar: '1 Ocak 2022'den itibaren 2 bin 226 terörist etkisiz hale getirilmiştir'

Milli Savunma Bakanı Akar: " Rusya'nın limanlarında da gıda ve çeşitli kimyasallar var. Bunların nakli bizim çalışmamızın dışında ayrı bir konu ama bir katkımız olursa Türkiye olarak memnuniyet duyarız."

Milli Savunma Bakanı Akar: "(Küresel gıda krizi) Göçü de tetikleyebilecek noktada. Afrika'dan Avrupa'ya ve Türkiye'ye ciddi göç dalgasını beraberinde getirebilir. Çözüme gidiyor olması önemli."

Milli Savunma Bakanı Akar: "(Terörle mücadele operasyonları) 1 Ocak 2022'den itibaren 2 bin 226 terörist etkisiz hale getirilmiştir."

(İHA)