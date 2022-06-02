Milli Savunma Bakanı Akar, Romanya'da Türk Şehitliği'ni ziyaret etti Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Birinci Dünya Savaşı'nda Romanya'da şehit düşen askerlerden 935'inin defnedildiği Türk Şehitliği'ni ziyaret ederek, mezarlara karanfil bıraktı. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Birinci Dünya Savaşı'nda Romanya'da şehit düşen askerlerden 935'inin defnedildiği Türk Şehitliği'ni ziyaret ederek, mezarlara karanfil bıraktı. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Romanya'nın başkenti Bükreş'te ziyaretlerine devam ediyor. Akar, beraberindeki Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ile Birinci Dünya Savaşı'nda Romanya'da şehit düşen askerlerden 935'inin defnedildiği Türk Şehitliği'ni ziyaret ederek, mezarlara karanfil bıraktı. Saygı duruşu ve askeri bandonun iki ülke ulusal marşlarını çalmasıyla başlayan törende önce Bakan Akar ardından Romanya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Daniel Petrescu anıta çelenk koydu. Bakan Akar, şehitlik defterini imzaladı. (İHA) İhlas Haber Ajansı / Politika Politika Güncel Haberler

Haberler ›› Politika ›› Milli Savunma Bakanı Akar, Romanya'da Türk Şehitliği'ni ziyaret etti - Haberler

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.