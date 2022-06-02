Milli Savunma Bakanı Akar, resmi temaslarda bulunmak üzere Romanya'ya gitti - Haberler

Milli Savunma Bakanı Akar, resmi temaslarda bulunmak üzere Romanya'ya gitti
İhlas Haber Ajansı - Politika
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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Org. Yaşar Güler ile resmi temaslarda bulunmak üzere Romanya'nın başkenti Bükreş'e gitti.
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Org. Yaşar Güler ile resmi temaslarda bulunmak üzere Romanya'nın başkenti Bükreş'e gitti.
Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Org. Yaşar Güler ile resmi temaslarda bulunmak üzere Romanya'nın başkenti Bükreş'e gitti" denildi. - ANKARA
İhlas Haber Ajansı / Politika