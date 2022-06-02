Milli Savunma Bakanı Akar, resmi temaslarda bulunmak üzere Romanya'ya gitti - Haberler

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Milli Savunma Bakanı Akar, resmi temaslarda bulunmak üzere Romanya'ya gitti

İhlas Haber Ajansı - Politika
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Milli Savunma Bakanı Akar, resmi temaslarda bulunmak üzere Romanya'ya gitti

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Org. Yaşar Güler ile resmi temaslarda bulunmak üzere Romanya'nın başkenti Bükreş'e gitti.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Org. Yaşar Güler ile resmi temaslarda bulunmak üzere Romanya'nın başkenti Bükreş'e gitti.

Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Org. Yaşar Güler ile resmi temaslarda bulunmak üzere Romanya'nın başkenti Bükreş'e gitti" denildi. - ANKARA

İhlas Haber Ajansı / Politika

Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar Romanya Milli Politika Haberler

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