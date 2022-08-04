Milli Savunma Bakanı Akar: "Müşterek Koordinasyon Merkezinin yoğun çalışmasıyla yarın Ukrayna limanlarından 3 geminin tahıl sevkiyatı kapsamında... Milli Savunma Bakanı Akar: "Müşterek Koordinasyon Merkezinin yoğun çalışmasıyla yarın Ukrayna limanlarından 3 geminin tahıl sevkiyatı kapsamında seyre başlaması planlanıyor. Milli Savunma Bakanı Akar: "Müşterek Koordinasyon Merkezinin yoğun çalışmasıyla yarın Ukrayna limanlarından 3 geminin tahıl sevkiyatı kapsamında seyre başlaması planlanıyor." Politika AA / Ferdi Türkten Ukrayna Politika Haberler

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