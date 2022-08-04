Milli Savunma Bakanı Akar: "Müşterek Koordinasyon Merkezinin yoğun çalışmasıyla yarın Ukrayna limanlarından 3 geminin tahıl sevkiyatı kapsamında... - Haberler

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Milli Savunma Bakanı Akar: "Müşterek Koordinasyon Merkezinin yoğun çalışmasıyla yarın Ukrayna limanlarından 3 geminin tahıl sevkiyatı kapsamında...

Milli Savunma Bakanı Akar: 'Müşterek Koordinasyon Merkezinin yoğun çalışmasıyla yarın Ukrayna limanlarından 3 geminin tahıl sevkiyatı kapsamında...

Milli Savunma Bakanı Akar: "Müşterek Koordinasyon Merkezinin yoğun çalışmasıyla yarın Ukrayna limanlarından 3 geminin tahıl sevkiyatı kapsamında seyre başlaması planlanıyor.

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Milli Savunma Bakanı Akar: "Müşterek Koordinasyon Merkezinin yoğun çalışmasıyla yarın Ukrayna limanlarından 3 geminin tahıl sevkiyatı kapsamında seyre başlaması planlanıyor."

AA / Ferdi Türkten - Politika

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