Milli Savunma Bakanı Akar: "Müşterek Koordinasyon Merkezinin yoğun çalışmasıyla yarın Ukrayna limanlarından 3 geminin tahıl sevkiyatı kapsamında...
Milli Savunma Bakanı Akar: "Müşterek Koordinasyon Merkezinin yoğun çalışmasıyla yarın Ukrayna limanlarından 3 geminin tahıl sevkiyatı kapsamında seyre başlaması planlanıyor.
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Milli Savunma Bakanı Akar: "Müşterek Koordinasyon Merkezinin yoğun çalışmasıyla yarın Ukrayna limanlarından 3 geminin tahıl sevkiyatı kapsamında seyre başlaması planlanıyor."
AA / Ferdi Türkten - Politika