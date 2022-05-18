Milli Savunma Bakanı Akar, Kosova Savunma Bakanı Mehaj ile görüştü - Haberler

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Milli Savunma Bakanı Akar, Kosova Savunma Bakanı Mehaj ile görüştü

İhlas Haber Ajansı - Politika
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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Kosova Savunma Bakanı Armend Mehaj ile görüştü.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Kosova Savunma Bakanı Armend Mehaj ile görüştü.

Bakan Akar, Türkiye'ye resmi ziyarette bulunan Mehaj'ı, Milli Savunma Bakanlığı'nda askeri törenle karşıladı. Mehaj'ın tören mangasını selamlaması ve şeref defterini imzalamasının ardından iki Bakan baş başa görüştü.

İkili, bölgesel savunma ve güvenlik ile savunma sanayiinde iş birliği konularında görüş alışverişinde bulunulan görüşmede, Bakan Akar tarafından; tarihi geçmişi ve ortak değerleri olan Türkiye ve Kosova arasındaki ilişkilere verilen önem ile iki ülke arasındaki askeri eğitim iş birliğinin daha da artırılmasının gerekliliği belirtildi.

(Oğuzhan Halil Özbek - İHA)

İhlas Haber Ajansı / Politika

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