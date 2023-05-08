Milli Savunma Bakanı Akar, Kayseri'de konferansta konuştu Açıklaması

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Son 20 yılda başta savunma sanayisi olmak üzere hemen her alanda elde edilen başarılar, zihinlere yer etmiş 'yapamazsınız, başaramazsınız' düşüncesini yerle bir etmiş, milletimize, şanlı tarihimize yakışır bir öz güveni yeniden kazandırmıştır.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Son 20 yılda başta savunma sanayisi olmak üzere hemen her alanda elde edilen başarılar, zihinlere yer etmiş 'yapamazsınız, başaramazsınız' düşüncesini yerle bir etmiş, milletimize, şanlı tarihimize yakışır bir öz güveni yeniden kazandırmıştır." dedi.

Akar, Kayseri'de Erciyes Kültür Merkezi'nde düzenlenen " Türkiye'de Yeni Nesil Savunma Sanayi ve Kayseri'nin Önemi" konulu konferansta, Kayseri'nin sadece bölgesine değil, ülke ekonomisine sağladığı katkıları ile Türkiye'nin parlayan yıldızı olduğunu söyledi.

Güvenlik kaygılarının üst seviyelere çıktığı bir dönemden geçildiğini anlatan Akar, "Aktörlerin ve rollerin sürekli değiştiği, ekonomik, siyasi ve askeri gelişmelerin birbiriyle iç içe geçtiği bu dönemde uluslararası ilişkilerde de büyük gerginlik ve kırılmalar yaşanmaktadır. Krizlerin çoğu, jeopolitik konumumuz nedeniyle ülkemizin güvenliğini de yakından ilgilendirmektedir. Böylesine hassas bir süreçte Türkiye olarak tüm gelişmeleri yakından takip etmekte, savunma ve güvenlik ile ilgili her türlü tedbiri almaya gayret göstermekteyiz." diye konuştu.

Bakan Akar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın uluslararası alanda kurduğu çok boyutlu ilişkilerle Türkiye'nin özne haline geldiğini vurguladı.

"37 bin 818 terörist etkisiz hale getirilmiştir"

Mehmetçiğin "hudut namustur" anlayışıyla hudutları en etkili tedbirlerle koruduğunun altını çizen Akar, şunları kaydetti:

"Hudut güvenliğimizi sağlarken terörle mücadelemiz de yurt içi ve sınır ötesinde artan bir şiddet ve tempoda aralıksız devam etmektedir. 24 Temmuz 2015'ten bugüne kadar, yurt içinde, Irak ve Suriye'nin kuzeyinde toplam 37 bin 818 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Başarıyla icra edilen operasyonlarla ülkemizin güneyinde kurulmak istenen terör koridoruyla yeni bir göç dalgası ve insanlık dramının yaşanması önlenmiştir. Terör koridoru engellenmeseydi, bugün çok daha zor ve karmaşık durumlarla karşı karşıya kalacağımızın iyi bilinmesi ve anlaşılması lazım."

Bakan Akar, operasyonlarda sadece teröristlere odaklandıklarını ve sivillere zarara gelebilir düşüncesiyle bazı operasyonları ertelediklerini anlattı.

"Terörist neredeyse hedefimiz orasıdır"

Her zaman barıştan yana olduklarını dile getiren Akar, şöyle devam etti:

"Komşularımızın toprak bütünlüğüne ve egemenlik haklarına saygılı, sadece ve sadece terör unsurları hedef alınarak, dini ve etnik kökenine bakılmaksızın masum insanlar başta olmak üzere tarihi, dini, kültürel dokular, sivil altyapı ve çevre ile koalisyon unsurlarının güvenliğine ve korunmasına hiçbir ordunun göstermediği kadar azami dikkat ve hassasiyet gösterilerek icra edilmektedir. Bir kez daha vurgulamak isterim ki 1000 yıldır bu coğrafyayı, ekmeği, suyu birlikte paylaşan Türkler ve Kürtler kardeştir. Tek hedefimiz teröristlerdir. Terörist neredeyse hedefimiz orasıdır. En son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar mücadelemiz devam edecektir. Türkiye olarak tüm komşularımızın sınırlarına, hakkına, hukukuna saygılı olduğumuzu, tüm ilişkilerimizde barış, dostluk, diyalog, iyi komşuluk ve işbirliği beklediğimizi her zaman ifade ettik, ediyoruz. Hak ve menfaatlerimizi azim ve kararlılıkla korumaya devam ederken, denizlerimizdeki ve semalarımızdaki sorunları da komşularımızla bu anlayış çerçevesinde çözmeye gayret gösteriyoruz."

Bakan Akar, yerli ve milli savunma sanayiyi geliştirmenin kendileri için milli istikbal mücadelesi olduğunu söyledi.

Türkiye'nin özellikle son 20 yıllık süreçte kara, deniz, hava ve uzay sistemlerinde devreye aldığı milli uygulamalarla büyük kazanımlar elde ettiğini belirten Akar, konuşmasını şöyle tamamladı:

"Savunma sanayisinde 2000'li yılların başında yüzde 20'ler seviyesinde olan yerlilik ve millilik oranı, tüm olumsuzluklara ve engellemelere rağmen Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliği, destek ve teşvikleriyle yüzde 80'ler seviyesine ulaşmıştır. Çok şükür kendi kaynaklarımızı kullanarak yapabildiğimizi, başarabildiğimizi gördük ve bunu da tüm dünyaya gösterdik, gösteriyoruz. Biz yerli ve milli savunma sanayisinde temel ihtiyaçlarımızı karşılamakta azimliyiz, kararlıyız. Allah'ın izniyle buna muktediriz, buna sahibiz, potansiyelimiz var. Milletimiz var, gençlerimiz var. Sosyal sermayemiz var, üniversitelerimiz var başaracağız. Buradan geri dönmek yok. 2002 yılında 70 civarında olan proje sayısı, bugün 800'e yaklaşmış, birçok stratejik platform da tamamlanarak envantere girmiştir. Son 20 yılda başta savunma sanayisi olmak üzere hemen her alanda elde edilen başarılar, zihinlere yer etmiş 'yapamazsınız, başaramazsınız' düşüncesini yerle bir etmiş, milletimize, şanlı tarihimize yakışır bir öz güveni yeniden kazandırmıştır."

Konuşmanın ardından plaket takdim edilen Akar, Al Sancak ve Kuruluş Osman dizilerinin yapımcısı ve senaristi Mehmet Bozdağ ile oyuncuların da yer aldığı söyleşi programına katıldı.

Akar, buradaki programın ardından da Erciyes Üniversitesindeki Uzay Bilimleri ve Uydu Teknolojileri Laboratuvarı açılışına katıldı, öğrencilerden yaptıkları çalışmalar hakkında bilgi aldı.