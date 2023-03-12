Milli Savunma Bakanı Akar: "(Deprem sonrası hastaneye çevrilen gemiler) 16 bin vatandaşımıza ayakta ve yatarak tedavi hizmeti verildi, 150 civarında...
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Milli Savunma Bakanı Akar: "(Deprem sonrası hastaneye çevrilen gemiler) 16 bin vatandaşımıza ayakta ve yatarak tedavi hizmeti verildi, 150 civarında da ameliyat yapıldı.
Milli Savunma Bakanı Akar: "(Deprem sonrası hastaneye çevrilen gemiler) 16 bin vatandaşımıza ayakta ve yatarak tedavi hizmeti verildi, 150 civarında da ameliyat yapıldı."
Kaynak: AA / Politika