Milli Savunma Bakanı Akar'dan 'terörle mücadele' vurgusu

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Dağdakiler, Kandil'dekiler, teröristler kiminle konuşuyor? Burada bazı siyasilerle. O siyasiler kiminle ittifak yapıyor? Bunu görmek lazım. Bu konuda kimse, 'bana ne' diyemez" dedi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Erciyes Anadolu Holding ev sahipliğinde düzenlenen iftarda iş insanları ile bir araya geldi. İftarın ardından konuşan Akar, bir taraftan Türkiye'nin bekası, geleceği ve güvenliği diğer tarafından da refahı için çalıştıklarını belirtti. Güvenliğin sağlanmasının önemine vurgu yapan Akar, "Silahlı Kuvvetler olarak yurt içinde ve sınır ötesinde 85 milyon vatandaşımızın güvenliği ve refahı için ne yapılması gerekiyorsa yapıyoruz. Kesinlikle bundan vazgeçmemiz söz konusu değil. Nasıl Suriye'nin kuzeyinde kurulmak istenen terör koridorunu yok ettiysek, Irak'ın kuzeyindeki terör yuvalarını da yok edeceğiz" diye konuştu.

Terör örgütü YPG ile PKK'nın aynı olduğunu, bir farklarının bulunmadığını vurgulayan Akar, "Bunun dışında bir şey söylerseniz bu aklımıza ihanettir, hakarettir. Bunlar bütün istihbarat raporlarında, yayınlarda da yer alıyor. İkisi de aynı. Birini masum gösterip, 'onlar başka bunlar başka' demeniz, onlarla iş birliği yapmanız kesinlikle uygun değil. Muhataplarımıza, müttefik ülkelerin üniformalı personelinin teröristlerle konuşmasının 85 milyonu kızdırdığını ve iki ülke arasındaki ittifaka zarar verdiğini açık ve net bir şekilde söylüyoruz. Bizim temennimiz bunun bir an önce anlaşılması ve bu sevdadan vazgeçilmesi. Siz DEAŞ bahanesiyle 10 bin kilometreden gelirken biz burnumuzun dibindeki PKK/YPG tehdidine karşı sessiz kalmayız, kalamayız. Ne yaparsanız yapın. Bu konuda karşımıza kim çıkarsa çıksın 85 milyon bitmeden bizim susmamız mümkün değil. 'Ölürsek şehit kalırsak gazi', bu konuda azimliyiz, kararlıyız politikanızı, planınızı buna göre yapın" şeklinde konuştu.

70 bine yakın Suriyeli kendi isteğiyle döndü

Hudutların cumhuriyet tarihinin en yoğun tedbirleriyle korunduğunu ifade eden Bakan Akar, "Bazıları çıkıp gerçek dışı iddialarda bulunuyorlar. Bir videoyu alıp 'Afganlar geçiyor' diyorlar. Videoyu inceliyorsunuz bunun ne zaman ne mekan bakımından Türkiye ile alakası yok. Bunu ispatlıyorsunuz, aradan bir ay geçiyor bir daha başlıyorlar. Böyle bir muhalefet, yaklaşım, anlayış var. Bununla mücadele ediyoruz" dedi.

6 Şubat depremlerinin ardından ortaya atılan 'Türkiye'ye sığınmacı akını' iddiasının da tamamen gerçek dışı olduğunu aktaran Akar, ailesini, evini kaybeden 70 bine yakın Suriyelinin kendi isteğiyle hudut kapısından Suriye'ye döndüğünü açıkladı. Akar, hudutlardan yasa dışı geçişe müsaade etmelerinin asla söz konusu olmadığını da belirtti.

Mehmetçiğin gerek yurt içinde gerek sınır ötesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da ifade ettiği gibi destanlar yazdığını bildiren Akar, "Terörle mücadelede teröristler tarafından 'girilemez', 'çıkılamaz' denilen yerlerin hepsine Mehmetçik girdi. Zap, Gara dahil her tarafa giriliyor. İnşallah asil milletimizi terör belasından kurtaracağız. Bunun için çalışmalarımızı artan şiddette sürdürüyoruz" diye konuştu.

"Katılımlar sıfır, kaçışlar çok"

Sosyal, siyasi, ekonomik, ticari ve özellikle güvenlik konusundaki kazanımların önemine vurgu yapan Akar, şunları kaydetti:

"Bu kazanımları tehlikeye düşürmemek lazım. Güvenlik olmadan hiçbir şey olmaz. Dolayısıyla bizim 40 yıldır başımıza musallat olan terör belasına karşı verdiğimiz mücadelenin çok iyi anlaşılması lazım. Terörle mücadelede önemli bir noktaya gelindi. Terör örgütünde çöküş alametleri var. Katılımlar sıfır, kaçışlar çok. Sözde elebaşları ile terör örgütünün hamileri operasyonların durdurulması için konuşuyorlar. Bunlar bunun alameti. Tam bu noktaya gelmişken herhangi bir şekilde hata başımızı belaya sokar. Bizim tek amacımız asil milletimizin başına musallat olan terör belasına son vermek. Dolayısıyla oy verirken terörle arasına mesafeye koymayanlara dikkat edin. Dağdakiler, Kandil'dekiler, teröristler kiminle konuşuyor? Burada bazı siyasilerle konuşuyor. O siyasiler kiminle ittifak yapıyor? Bunu görmek lazım. Bu konuda kimse 'bana ne' diyemez." - KAYSERİ