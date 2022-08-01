Milli Savunma Bakanı Akar, "ABD, PYD/YPG'den vazgeçer mi" sorusuna, "Vazgeçecek. Terörle, teröristle yaşanmaz. Eninde sonunda bunu anlayacaklar"...
Milli Savunma Bakanı Akar, "ABD, PYD/YPG'den vazgeçer mi" sorusuna, "Vazgeçecek. Terörle, teröristle yaşanmaz. Eninde sonunda bunu anlayacaklar" yanıtını verdi.
- Güncelleme:
Milli Savunma Bakanı Akar, "ABD, PYD/ Ypg'den vazgeçer mi" sorusuna, "Vazgeçecek. Terörle, teröristle yaşanmaz. Eninde sonunda bunu anlayacaklar" yanıtını verdi. - ANKARA
İhlas Haber Ajansı / Politika