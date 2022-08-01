Milli Savunma Bakanı Akar, "ABD, PYD/YPG'den vazgeçer mi" sorusuna, "Vazgeçecek. Terörle, teröristle yaşanmaz. Eninde sonunda bunu anlayacaklar"... - Haberler

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Milli Savunma Bakanı Akar, "ABD, PYD/YPG'den vazgeçer mi" sorusuna, "Vazgeçecek. Terörle, teröristle yaşanmaz. Eninde sonunda bunu anlayacaklar"...

Milli Savunma Bakanı Akar, 'ABD, PYD/YPG'den vazgeçer mi' sorusuna, 'Vazgeçecek. Terörle, teröristle yaşanmaz. Eninde sonunda bunu anlayacaklar'...

Milli Savunma Bakanı Akar, "ABD, PYD/YPG'den vazgeçer mi" sorusuna, "Vazgeçecek. Terörle, teröristle yaşanmaz. Eninde sonunda bunu anlayacaklar" yanıtını verdi.

 - Güncelleme:

Milli Savunma Bakanı Akar, "ABD, PYD/ Ypg'den vazgeçer mi" sorusuna, "Vazgeçecek. Terörle, teröristle yaşanmaz. Eninde sonunda bunu anlayacaklar" yanıtını verdi. - ANKARA

İhlas Haber Ajansı / Politika

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