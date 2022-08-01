Milli Savunma Bakanı Akar, "ABD, PYD/YPG'den vazgeçer mi" sorusuna, "Vazgeçecek. Terörle, teröristle yaşanmaz. Eninde sonunda bunu anlayacaklar"... Milli Savunma Bakanı Akar, "ABD, PYD/YPG'den vazgeçer mi" sorusuna, "Vazgeçecek. Terörle, teröristle yaşanmaz. Eninde sonunda bunu anlayacaklar" yanıtını verdi. Milli Savunma Bakanı Akar, "ABD, PYD/ Ypg'den vazgeçer mi" sorusuna, "Vazgeçecek. Terörle, teröristle yaşanmaz. Eninde sonunda bunu anlayacaklar" yanıtını verdi. - ANKARA İhlas Haber Ajansı / Politika YPG Politika Haberler

Haberler ›› Politika ›› Milli Savunma Bakanı Akar, 'ABD, PYD/YPG'den vazgeçer mi' sorusuna, 'Vazgeçecek. Terörle, teröristle yaşanmaz. Eninde sonunda bunu anlayacaklar'... - Haberler

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.