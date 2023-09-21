Milli Mücadele Kahramanının Torunu: Ermenilerin Azerbaycan'daki İşgal Planlarına Karşıyız

Milli Mücadele yıllarının kahramanlarından Sehlikzade Hasan Efendi'nin torunu olan Kemal Selekoğlu, Ermenilerin 100 yıl önceki işgal planlarını şu an Azerbaycan'da yapmak istediğini ifade etti.

Kurtuluş Savaşı ve Milli Mücadele döneminde önemli bir konuma sahip Çukurova'da Ermeni çeteleri ve Fransızlara karşı kahramanlık destanı yazan Kozan'da, Azerbaycan'ın Ermeni çetelere karşı verdiği mücadeleye tam destek verildi. Milli Mücadele yıllarında Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e bölgede Ermeni çetelerin zulümlerini yazan ve bunun için mücadeleye başlayan Sehlikzade Hasan Efendi'nin tarihi belgelerle mücadelenin sergilendiği Sehlikzade Hasan Efendi çiftliğinde torunu Kemal Selekoğlu, Azerbaycan'ın mücadelesine tam destek verdi. Selekoğlu, "Fransız ordusu ile gelen Ermenilerin yaşattıkları acı zulümleri telgraflarda yer almakta. Çukurova bölgesi Milli Mücadele'nin ilk kıvılcım aldığı yerlerden biridir. İşgal edilmişiz, Ermeni askerler var. Burada birlikte yaşadığımız insanlar burada devlet kurmaya çalışıyor ve milletimiz devletini, vatanını korumak için seferber olmuştur. Azerbaycan'ın Ermenistan sorunu var ve bunu anlamak için 100 yıl öncesine dönmek gerek. Askerlerimiz Çanakkale'de birçok cephede savaşırken burada yaşayan Ermeniler tarafından sırtımızdan vuruluyoruz. Dışarıdan yönlendirilen Ermeniler devlet kurma hayali ile milletimizi sırtından vurmaya başladılar. Tekrar Fransız ordusu ile yeniden buraya gelerek işgale başladılar ve insanımız Milli Mücadele'ye başladı. Bu olayları bilmek lazım. Türk milletinin yaşadığı coğrafyaya bakın bulunduğumuz ülkelerin hak ve hukuklarına saygılıdır. Azeri kardeşlerimizin yaşadığı bizim yaşadıklarımızın aynısıdır. Karabağ işgali de aynıdır. İki devlet tek milletiz. Ermenilerin durmadığını görüyoruz. Bunlara güvenmemek gerek. Zayıf anları kolladıklarını biliyoruz. Her zaman tedbirli olmak gerek. Sonra soykırım iftirasını attılar" dedi.

Selekoğlu, şöyle devam etti:

"Azeri kardeşlerimize selamlarımızı gönderiyoruz. Gerekirse biz de gideceğiz oralara hiç fırsat veremesinler ve mücadelelerini destekliyoruz. Birbirimizden ayrılmadan destek olmalıyız. 100 yıl önce yaşanan olaylar yeniden yaşanıyor. Ermenilerin o zamanda terör örgütleri Taşnak ve Hınçak vardı. O zamanda devlet kurma hayalleri vardı. Şimdi aynısını Azerbaycan'da yapmaya çalışıyorlar. Güçlü duracağız ve birlik olacağız." - ADANA