MGK, Terörsüz Türkiye İçin Toplandı
MİLLİ Güvenlik Kurulu (MGK) Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.
MİLLİ Güvenlik Kurulu (MGK) Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.
MGK, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde toplandı. Toplantı, saat 16.30'da başladı. Toplantıda; 'Terörsüz Türkiye' hedefi doğrultusunda yürütülen çalışmaların ele alınacağı belirtilirken, meydana gelen orman yangınları, Suriye'de yaşanan gelişmeler ile Ukrayna-Rusya savaşının da değerlendirileceği aktarıldı. Toplantının ardından İletişim Başkanlığı tarafından yazılı açıklama yapılması bekleniyor.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika