Milli Eğitim Bakanlığının 2024 yılı bütçesi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Milli Eğitim Bakanlığının 2024 yılı bütçesi üzerinde görüşmeler sürüyor.

CHP Grup Başkanvekili Burcu Köksal, öğretmenlerin neredeyse tamamının yoksulluk sınırı altında olduğunu öne sürdü. Meslekte 25 yıldır çalışan bir öğretmenin, 24 bin 154 lira maaş aldığını kaydeden Köksal, "Siz öğretmene ne veriyorsunuz? Beyaz önlük. Doktorların simgesi olan bir beyaz önlük var. Bir meslek grubunun simgesi haline gelmiş giysinin, başka bir meslek grubu için önerilmesi uygun ve samimi değil. Eğer öğretmen giysisini korumak istiyorsa istediği renklerde başka önlükler giyebilir. Bu tamamen kişisel tasarrufuyla olmalıdır. Bakanlık bu konuda herhangi bir yükümlülük getirmemeli." diye konuştu.

MEB'in Diyanet İşleri Başkanlığı ile Çevreme Duyarlıyım, Değerlerime Sahip Çıkıyorum (ÇEDES) Projesi yürüttüğünü bildiren Köksal, proje ile vaiz, din işleri uzmanların okullarda ders vermek için görevlendirildiğini aktardı. Köksal, bu kişilerin pedagojik formasyonunun olup olmadığını, bu kişilere ödenen maaşın hangi bakanlık tarafından karşılandığını sordu. 1 milyonu aşkın öğretmenin atama beklediğini aktaran Köksal, şunları söyledi:

"Sözleşmeli öğretmenler kadro beklerken, ücretli öğretmenler açlık sınırın altındaki maaşlarla yaşamaya mahkum edilirken, ÇEDES gibi bir projeye bütçe harcamanın tek dayanağı acaba laik eğitim sistemi ile oynamak mı? Siz birçok kez karma eğitime karşı olduğunuzu ifade ettiniz, kız çocuklarının okula gönderilmeme gerekçesi olarak karma eğitimi gösterdiniz. ÇEDES ile kız çocuklarının okula gönderilme oranı artmış mıdır yoksa azalmış mıdır? Kız çocuklarının okula devamsızlığının, okul terkinin en önemli sebebi yoksulluktur. Bu ülkede çocuklar evlendiriliyor çocuk yaşta okuyacakken doğum yapıyor, siz buna karşı önlem almak yerine karma eğitimi suçluyorsunuz."

Bu sözlere Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, "Siz de dinlediğinizi anlamıyorsunuz." diyerek tepki gösterdi.

-"Siz hangi eğitim kalitesinden bahsediyorsunuz?"

İYİ Parti İzmir Milletvekili Ümit Özlale, okul öncesi eğitimin 3 yaştan itibaren zorunlu ve ücretsiz olması gerektiğini söyledi. "Okul öncesi eğitimde zaten felaket durumdayız." diyen Özlale, ilköğretimde öğrencilerin haftada 5 saat matematik dersi aldığını belirterek, "Her hafta beş saat matematik eğitimi alan öğrencilerin yüzde 8,21'i LGS matematik sınavında doğru yapamıyor, sıfır doğrusu var. 5'ten daha fazla doğru matematik sorusu çözen çocukların oranı yüzde 30. Bunlar bizzat Milli Eğitim Bakanlığının istatistikleri. Siz hangi eğitim kalitesinden bahsediyorsunuz?" diye konuştu.

-"Çocuklar aç, hangi beslenme kültürünü öğreteceksiniz?"

HEDEP Kars Milletvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit de "sağlıklı büyüyen Türkiye için okullarda sağlıklı besleniyorum" sözlerinin sarf edildiğini belirtti. Koçyiğit, "Çocuklar aç, hangi beslenme kültürünü öğreteceksiniz? Beslenme çantasına insanlar kuru ekmek koyamıyorlar, sabah okula aç gidip aç geliyorlar. Servis parası bulamıyorlar ama siz burada beslenme kültürü kazandıracaksınız. Hangi çocuklara? Ayda bir kere et yiyemeyen çocuklara... Vallahi aklımızla dalga geçseniz bu kadar olur." ifadesini kullandı.

-"Yükseköğretim kurumlarında bir planlamaya gitmek gerekir"

AK Parti Uşak Milletvekili İsmail Güneş, AK Parti iktidarında, altyapı, insan kaynağı, müfredat noktasında çok büyük değişimler yaşandığını belirtti. Güneş,"Ülkemizdeki derslik sayısını 343 bin 194'ten almışız, 613 bin 875'e çıkarmışız. Neredeyse iki katına. Öğretmenlerimizin gücünü de katbekat artırmışız. 798 bin 735 öğretmen atadık."diye konuştu.

Atanamayan öğretmenlerin sorunlarının komisyonda dile getirildiğini belirten Güneş, AK Parti iktidarı döneminde 800 bine yakın öğretmen ataması yaptıklarını söyledi. Bu sorunun sadece öğretmen atamasıyla olmayacağını vurgulayan Güneş, "Mutlaka yükseköğretim kurumlarında bir planlamaya gitmek gerekir." dedi.

28 Şubat sürecinde meslek liselerinin önünün kesildiğini söyleyen Güneş, bundan ülkenin zarar gördüğünü kaydetti. Meslek liselerine yönelik de önerilerde bulunan Güneş, şöyle konuştu:

"Meslek liselerinin çeşitlendirilmesi lazım. Ortaokula giden öğrencilerin yatkınlığının tespit edilmesi lazım. Neye yatkınlığı varsa o alanda mesleki eğitim alması lazım. Bu öğrencilere üniversiteye girişte de kolaylıklar sağlanması lazım."

Öğretmenlere 24 Kasım'da 1 maaş ikramiye talebi

MHP Nevşehir Milletvekili Filiz Kılıç, öğretmenlerin baş tacı olduğunu söyledi. 1 Kasım 2023 tarihinden itibaren MEB'e bağlı eğitim kurumlarında ek ders ücreti karşılığı görevlendirilen öğretmenlerin ek ders ücretlerinde yüzde 25 artış sağlandığını aktaran Kılıç, bunu olumlu bulduklarını ve desteklediklerini bildirdi. Kılıç,"Bu gelişmeye ilave olarak beklentimiz, öğretmenler gününü kutladığımız 24 Kasım'da, öğretmenlerimizi motive etmek, ekonomik bakımdan desteklemek için bir maaş ikramiye verilmesini içeren Türk Eğitim Sen'in çalışmalarını da gündeminize almanızdır." diye konuştu.

Saadet Partisi İstanbul Milletvekili Selim Temurci, İstanbul'un, Marmara Bölgesi'nin diken üzerinde olduğunu söyledi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile özel bir ekip kurulmasını isteyen Temurci, "Okullarımızın İstanbul'da elden geçirilmesi lazım. Gerçekten bu konuda bizim acil bir şey yapmamız gerektiğini düşünüyorum." dedi.

Emek Partisi (EMEP) Gaziantep Milletvekili Sevda Karaca Demir, konuşmasının ardından çocukların ücretsiz yemek yemesi için başlatılan kampanyada toplanan 10 bin imzayı içeren dosyayı Bakan Tekin'e verirken, EMEP İstanbul Milletvekili İskender Bayhan ise o anların görüntüsünü çekti. Bunun üzerine Komisyon Başkanı Mehmet Muş, "Burada siz çekim için bulunmuyorsunuz. Sadece kendi milletvekilinizi çekebilirsiniz ama Sayın Bakan ile diyalog içerisine girme hakkınız yok." dedi.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin de şikayetçi olduğunu, yapılanın özel hayatın ihlali olduğunu vurguladı. Tekin, "Nezaketen izin almanız gerekiyordu. Şov malzemesi haline dönüştüremezsiniz." diye konuştu.