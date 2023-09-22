Milli Eğitim Bakanlığı'nın bağış ve yardım gelirleri arttı

CHP Ankara Milletvekili Deniz Demir, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in 'Okullarımızda kayıt ücreti, bağış bunların hiçbirisi yok' açıklamasına karşın Sayıştay'ın 2022 yılı denetim raporunda bağış ve yardımlara ait gelirin arttığını belirtti.

CHP Ankara Milletvekili Deniz Demir, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in "Okullarımızda kayıt ücreti, bağış bunların hiçbirisi yok" açıklamasına karşın Sayıştay'ın 2022 yılı denetim raporunda bağış ve yardımlara ait gelirin 597 milyon 351 bin liradan 470 bin liraya yükseldiği tespitinin yer aldığını belirterek, "Bakanın kayıt ücreti, bağış vb. gibi herhangi bir talebin olmadığını söylemesine rağmen rapordaki bağış kalemine ait yüksek artış ortada ve Bakanın sözlerini yalanlıyor" dedi.

CHP Ankara Milletvekili ve TBMM Milli Eğitim Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Üyesi Deniz Demir, Sayıştay'ın dün açıkladığı 2022 yılı denetim raporlarında Milli Eğitim Bakanlığı verilerine ilişkin açıklamalarda bulundu. Demir, şunları söyledi:

"BAKANLIK MALİ RAPORLARINI DÜZGÜN TUTMAMAKTA VE ŞEFFAFLIK İLKESİNE AYKIRI DAVRANMAKTADIR"

"Yapılan denetim sonucunda başka birimlere devir suretiyle fiilen çıkışı yapılan taşınırlardan bazılarının halen devreden birimin mali kayıtlarında bulunduğu, sistem üzerinde kayıtlı olan taşınırların ise ambar kayıtlarında görülmekte iken fiziken depolarda bulunmadığı ortaya çıkmıştır. Raporda yapılan incelemeler sonucunda, dış finansman kaynaklarından sağlanan hibe tutarlarının ay sonlarında değerlemeye tabi tutulmadığı, oluşan değerleme farklarının mali tablolara yansıtılmadığı bu sebeple hibelerin izlendiği 'Proje Özel Hesap' tutarlarıyla hibe tutarları arasında farklılık olduğu görülmüştür. Bakanlık mali raporlarını düzgün tutmamakta ve şeffaflık ilkesine aykırı davranmaktadır.

"BAKANIN KAYIT ÜCRETİ, BAĞIŞ VB. BİR TALEBİN OLMADIĞINI SÖYLEMESİNE RAĞMEN RAPORDAKİ BAĞIŞ KALEMİNE AİT YÜKSEK ARTIŞ ORTADA VE BAKANIN SÖZLERİNİ YALANLIYOR"

Velilerden gelen şikayetler üzerine, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in 'Okullarımızda kayıt ücreti, bağış bunların hiçbirisi yok' sözlerini hatırlayalım. Raporda alınan bağış ve yardımlara ait gelirin 597 milyon 351 bin 455,35 TL'den 773 milyon 470 bin 457,88 TL'ye yükseldiği görülmüştür. Bakanın kayıt ücreti, bağış vb. gibi herhangi bir talebin olmadığını söylemesine rağmen rapordaki bağış kalemine ait yüksek artış ortada ve Bakanın sözlerini yalanlıyor. Biz bu hususları hem komisyonda hem de TBMM Genel Kurulu'nda gündeme getireceğiz."