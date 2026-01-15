MEB, öğrenciler arasındaki kumar bağımlılığını araştırdı

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), öğrenciler arasındaki "kumar bağımlılığı" iddialarına ilişkin araştırma yaptırdı.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, HÜDA PAR Mersin Milletvekili Faruk Dinç ve bazı milletvekillerinin kumar bağımlılığı ile mücadele kapsamında yapılan çalışmalara ilişkin yazılı soru önergelerini yanıtladı.

Kumar bağımlılığı ile mücadele kapsamında, Sanal Ortamda Yasa Dışı Bahis, Şans Oyunları ve Kumarla Mücadele Eylem Planının (2025-2026) hazırlandığı anımsatılan yanıtta, eylem planı kapsamında yürütülen çalışmalar ve planlamalara ilişkin bilgi verildi.

Ortaöğretim kurumlarında dijital okuryazarlık eğitimi kapsamında kumar, oyun ekonomisi, manipülatif tasarım, dijital hijyen gibi konuların resmi müfredata alınmasına yönelik çalışmaların yürütüldüğü belirtilen yanıtta, ebeveynlerin bilgilendirilmesi ve kontrolünün artırılması için SMS ve çevrimiçi bilgilendirme modülü oluşturulması için çalışmaların yürütüldüğü ifade edildi.

İlköğretim, ortaöğretim, yükseköğretim öğrencilerine yönelik sanal bahis, kumar ve riskli oyun içerikleri hakkında dijital hijyen eğitim kapsamının gözden geçirilerek modül ekleneceği, sanal bahis, kumar ve şans oyunlarına yönelik risk gruplarının belirleneceği ve risk haritasının çıkarılmasına yönelik çalışmaların yapıldığı belirtildi.

Bağımlılıklar ile mücadele kapsamında, Sağlık Bakanlığı koordinesinde 2024-2028 Davranışsal Bağımlılıklar ile Mücadele Ulusal Strateji Belgesi ve Eylem Planı'nın hazırlandığı anımsatılan yanıtta, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından söz konusu eylem planı kapsamında çocukları ve gençleri kumarın yıkıcı etkilerinden korumak için faaliyetler gerçekleştirildiği vurgulandı.

Yanıtta, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli (TYMM) kapsamında öğrencilerin kumar alışkanlıklarından uzak durmalarını destekleyen bilgi, tutum ve davranış kazandırmaya yönelik içeriklerin, programlara dahil edildiği anımsatılırken, okul ortamlarında kumar bağımlılığının zararlarına ilişkin farkındalık artırıcı etkinlikler ile rehberlik hizmetlerinin ön planda tutulduğu bilgisi verildi.

Öğretmenlere ve velilere yönelik, öğrencilerde kumar bağımlılığını önleme konusunda farkındalık geliştirmek amacıyla bağımlılıkla mücadele psikoeğitim programının hazırlandığı da kaydedildi.

-"Bağımlılıkla mücadele kapsamında 783 eğitimin düzenlendi"

Öğrencilerin akranlarıyla daha etkili iletişim kurabildiği ve akran temelli yaklaşımların önleyici müdahalelerde önemli rol oynadığı vurgulanan yanıtta, öğrencilerin kumar bağımlılığına karşı farkındalık kazanmalarını ve sağlıklı davranışlar geliştirmelerini desteklemek amacıyla akran eğitimi programlarının geliştirilmekte olduğu bilgisi verildi.

Söz konusu programlarla, öğrencilerin kumar bağımlılığı konusunda farkındalık kazanmalarının, sağlıklı yaşam becerileri geliştirmelerinin ve riskli davranışlara karşı direnç oluşturmalarının hedeflendiği kaydedildi.

Bakanlığın bağımlılık konusunda yaptığı bazı çalışmaların da anlatıldığı yanıtta, "Tüm bu çalışmalarla birlikte Bakanlığımız tarafından öğrenciler arasında kumar bağımlılığına ilişkin resmi bir araştırma gerçekleştirilmiştir. Araştırma sonuçları doğrultusunda ihtiyaç analizi yapılmış olup kumar bağımlılığıyla mücadele çalışmaları sürdürülmektedir. " ifadelerine yer verildi.

Öte yandan soru önergesine verilen yanıtta, Milli Eğitim Akademisi Başkanlığı tarafından 2025'te bağımlılıkla mücadele kapsamında 783 eğitimin düzenlendiği, eğitimlere katılan 16 bin 294 katılımcıya sertifika verildiği aktarıldı.