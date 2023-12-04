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Milli Eğitim Bakanlığı, 'Din Öğretiminde Dayanıklı Sınıflar Hareketi Projesi'ni Başlattı

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Milli Eğitim Bakanlığı, öğretmen ve öğrencileri manevi yönden afetlere karşı hazırlamak amacıyla 'Din Öğretiminde Dayanıklı Sınıflar Hareketi Projesi'ni başlattı. Proje kapsamında eğitim verilecek olan öğretmenler, din öğretimi alanında dayanıklı sınıflar oluşturmayı hedefliyor.

MEB'den 'Dayanıklı Sınıflar Hareketi' projesi

MİLLİ Eğitim Bakanlığı, öğretmen ve öğrencileri manevi yönden afetlere karşı hazırlamak amacıyla 'Din Öğretiminde Dayanıklı Sınıflar Hareketi Projesi'ni başlattı. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, "Son yıllarda sıklıkla ve büyük ölçeklerde ülkemizde meydana gelen doğal afetler, bilhassa deprem; bize gösterdi ki maddi hazırlık kadar manevi hazırlık da büyük önem taşımaktadır" dedi.

Milli Eğitim Bakanlığı, Din Öğretimi Genel Müdürlüğü ile Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü iş birliğinde, 'Din Öğretiminde Dayanıklı Sınıflar Hareketi Projesi'ni başlattı. Projenin, Ankara'daki Mogan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Uygulama Oteli'nde gerçekleştirilen çalıştayına Bakan Yusuf Tekin de katıldı. Tekin, Türkiye'nin depremler açısından zor bir coğrafyada olduğunu dile getirerek, depremlere karşı hazırlıklı olmanın bir zorunluluk olduğunu söyledi. Türkiye'nin son 10 yılda çevresinde yaşanan çatışmalardan, Covid-19 pandemisine ve 6 Şubat'ta yaşanan depremlere kadar birçok zorlukla karşı karşıya kaldığını bildiren Tekin, özellikle depremden sonra eğitim-öğretim sürecini kısa bir sürede yeniden başlattıklarını aktardı.

'DEPREM BÖLGESİNDE TELAFİ EĞİTİMLERİ YAPTIK'

Tekin, "Bu yıl eğitim-öğretim yılını sorunsuz şekilde başlatabildik. Kuşkusuz 6 Şubat'tan önceki konfor ortamında başlatamadık. Ama asgari müşterekte bu süreci başlattık. Ağır hasarlı ve yıkılması gereken binalar dışında tadilatla eğitim-öğretime açabileceğimiz derslikleri açtık. Bölgede çalışan öğretmen arkadaşlarımızdan çalışmak isteyen arkadaşlarımıza eğitimler ve onları teşvik edici başka kolaylıklar sağladık. Ayrılmak isteyen arkadaşlarımıza kolaylıklar sağladık. Yeni öğretmen atamalarında bölgeye atanan öğretmenlere ayrıcalık tanıdık. Yeni atanan ya da hala çalışmaya devam eden 200 binin üzerinde öğretmeni tek tek arayarak, hangi ihtiyaçları olduğunu tespit ettik. Bölgede çalışan öğretmen arkadaşlarımızın eğitim-öğretim süreçlerini daha sağlıklı yürütebilmeleri için onlara destek olmaya çalıştık. Bölgedeki öğrenci arkadaşlarımızın öğrenme kayıplarını tekrar kazandırabilecek şekilde yaz aylarında isteğe bağlı, eğitim-öğretim başladıktan sonra zorunlu olmak üzere telafi eğitimleri yaptık" diye konuştu.

'HAZIRLIKLI OLMALIYIZ'

Çalıştayın amacı hakkında da konuşan Tekin, "Türkiye zor bir coğrafya. Bu coğrafyada her an, her türlü, olağandışı durumla karşı karşıya kalabiliriz. Ben, bu anlamda bizim bu tür olaylara her an hazırlıklı olmamız gerektiğini düşünüyorum. Ben inanıyorum ki hem yaşadığımız felaketin yaralarını sarabilmek açısından hem de bundan sonra yaşayabileceğimiz bu türden felaketlere karşı tedbirli olabilmek açısından güzel bir etkinlik olacağını düşünüyorum" dedi.

Tekin, çalıştayla ilgili sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda da Din Öğretimi ile Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlükleri koordinesinde, 'Din Öğretiminde Dayanıklı Sınıflar Hareketi Projesi'ni başlattıklarını belirterek, "Son yıllarda sıklıkla ve büyük ölçeklerde ülkemizde meydana gelen doğal afetler, bilhassa deprem; bize gösterdi ki maddi hazırlık kadar manevi hazırlık da büyük önem taşımaktadır. Dayanıklı Sınıflar Hareketi'nin öncelikli amacı genç insanları, içinde kaygı, korku, endişe barındıran felaket anlarındaki her türlü karşılaşmalara hazırlamaktır. Bu projede görev alan mesai arkadaşlarıma ve kıymetli akademisyenlerimize teşekkür ediyor, çalıştay çıktılarının hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum" ifadelerini kullandı.

5 gün sürecek çalıştayda Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı ilköğretim ve ortaöğretim kurumlarında görev yapan Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ile İmam Hatip Lisesi meslek dersleri öğretmenlerine eğitim verilecek.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika

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