Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin: Sivil Toplum Örgütleri Altın Dönemini Yaşıyor

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, "Ak Parti iktidarı döneminde sivil toplum örgütleri, hem toplumsal yapıya katkı üretme hem kendi etkinliklerini daha güçlü biçimde yapabilme hem de siyasete yön verebilme anlamında altın dönemini yaşamakta, yaşıyorlar." dedi.

Tekin, Ak Parti'nin organize ettiği "Şehir Buluşmaları" etkinliği kapsamında geldiği Adana'da, Evliya Çelebi Uygulama Oteli'nde düzenlenen programda öğretmenlerle görüştü.

Basına kapalı programın ardından Seyhan ilçesi Toros Caddesi'ndeki iş yerlerini gezen Tekin, esnaf ve vatandaşlarla sohbet etti.

Tekin, sonrasında Yüreğir Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen toplantıda sivil toplum kuruluşlarının (STK) temsilcileriyle bir araya geldi.

Burada konuşan Tekin, STK'lerin yaygınlaşmasının, siyaset, toplumsal yapı ve ekonominin gelişmesinde önemli olduğunu söyledi.

STK'lerin AK Parti iktidarları öncesinde yaşadığı sıkıntıları anlatan Tekin, "AK Parti iktidarı döneminde sivil toplum örgütleri, hem toplumsal yapıya katkı üretme hem kendi etkinliklerini daha güçlü biçimde yapabilme hem de siyasete yön verebilme anlamında altın dönemini yaşamakta, yaşıyorlar." diye konuştu.

Bakan Tekin, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Sivil toplum örgütlerinin toplumsal, siyasal yapıya katkı verebilmelerinin, özgürce kendi kanaatlerini dile getirebilmelerinin ön şartı, mümkün olduğunca kamu kurumu olmaktan kaçınmaktan geçiyor. Kamu kurumu gibi davranan, hareket eden yapılar maalesef hem literatürde sivil toplum örgütü tanımlamasına uygun değil hem de bu işlevi yerine getiremezler. AK Parti iktidarı döneminde, sivil toplum örgütlerinin altın çağını yaşadığı bir gerçek. Bu ölçüde de sivil toplum örgütleri üzerine düşeni yapıp hükümete, topluma katkı sunuyorlar."

Bakanlığının, eğitim öğretim süreciyle ilgili bütün sorumluluklarını yerine getirmeye çalıştığını vurgulayan Tekin, şunları kaydetti:

"Yeni dönemde eğitim öğretim süreçlerinde daha etkin ve verimli sonuç alabilmek adına şöyle bir şey yapmak istiyoruz, bunu da sizlerle paylaşmak isterim. Gelin eğitim öğretim sürecinin toplumun tamamının maddi ya da manevi sorumluluğunda bir süreç olduğunu kabul edelim, hepimiz elimizi taşın altına koyalım, hepimiz en azından çocuklarla ilgili toplumsal rollerimizi sağlıklı şekilde yapalım. Çocuğumuza anne, baba, kardeş, ağabey, abla olalım. Biz kendi rollerimizi yapalım, öğretmenimizden de öğretmenlik yapmasını bekleyelim. Dolayısıyla bu süreçte de bütün aileleri bu seferberliğin bir parçası olmaya çağırıyorum, davet ediyorum. Sivil toplum örgütlerimizin de bu anlamda toplumsal farkındalık yaratmak için göstereceğimiz çabada bizim yanımızda olmalarını, bu seferberliğin bir parçası olmalarını arzu ediyorum."

Tekin, konuşmasının ardından STK temsilcilerini dinledi.

Toplantının ardından Bakan Tekin, Ulu Cami önünde vatandaşlarla görüşerek aşure ikram etti.

Programlarında Bakan Tekin'e, AK Parti Adana milletvekilleri Ahmet Zenbilci ve Abdullah Doğru, Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir ile AK Parti İl Başkanı Ozan Gülaçtı da eşlik etti.