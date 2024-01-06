Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Sivas'ta Öğretmen Buluşmaları programına katıldı
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Sivas'ta düzenlenen Öğretmen Buluşmaları programında öğretmenlerle bir araya geldi ve sorunlarını dinledi.
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Sivas'ta "Öğretmen Buluşmaları" programına katıldı.
Bakan Tekin, tarihi Behrampaşa Hanı'nda "Öğretmen Buluşmaları" etkinliğinde öğretmenlerle bir araya geldi.
Basına kapalı gerçekleşen programda Tekin, kentte görev yapan öğretmenlerle sohbet ederek onların sorunlarını dinledi.