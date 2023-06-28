Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Şehit Piyade Teğmen Ahmet Aktepe'nin Ailesini Ziyaret Etti

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Zeytin Dalı Harekatı'nda şehit olan Piyade Teğmen Ahmet Aktepe'nin ailesine Kurban Bayramı ziyaretinde bulundu. Tekin, şehidin eşi ve aile yakınlarına başsağlığı dileklerini iletti ve Kur'an-ı Kerim ile Türk bayrağı hediye etti.