Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Özbekistan'da Pakistanlı Mevkidaşıyla Görüştü

MİLLİ Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, UNESCO 43'üncü Genel Konferansı Bakanlar Oturumu Eğitim Bakanları Toplantısı'na katılmak üzere bulunduğu Özbekistan'ın Semerkant şehrinde, Pakistan Mesleki Eğitim Devlet Bakanı Wajiha Qamar ile bir araya geldi.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Pakistan Mesleki Eğitim Devlet Bakanı Sayın Wajiha Qamar ile bir araya gelerek ikili bir görüşme gerçekleştirdik. Dost ve kardeş ülke Pakistan ile birçok farklı alanda olduğu gibi eğitim alanında da güçlü iş birliklerimizi sürdürüyoruz. Eğitim alanında gerçekleştirdiğimiz bu iş birlikleriyle iki millet arasındaki bağlar daha da güçleniyor. Bu vesileyle kıymetli mevkidaşım Sayın Wajiha Qamar'a teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.