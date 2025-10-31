Haberler

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Özbekistan'da Pakistanlı Mevkidaşıyla Görüştü

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Özbekistan'da Pakistanlı Mevkidaşıyla Görüştü
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, UNESCO Genel Konferansı için bulunduğu Özbekistan'da Pakistan Mesleki Eğitim Devlet Bakanı Wajiha Qamar ile eğitim alanında işbirliklerini güçlendirmek amacıyla bir araya geldi.

MİLLİ Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, UNESCO 43'üncü Genel Konferansı Bakanlar Oturumu Eğitim Bakanları Toplantısı'na katılmak üzere bulunduğu Özbekistan'ın Semerkant şehrinde, Pakistan Mesleki Eğitim Devlet Bakanı Wajiha Qamar ile bir araya geldi.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Pakistan Mesleki Eğitim Devlet Bakanı Sayın Wajiha Qamar ile bir araya gelerek ikili bir görüşme gerçekleştirdik. Dost ve kardeş ülke Pakistan ile birçok farklı alanda olduğu gibi eğitim alanında da güçlü iş birliklerimizi sürdürüyoruz. Eğitim alanında gerçekleştirdiğimiz bu iş birlikleriyle iki millet arasındaki bağlar daha da güçleniyor. Bu vesileyle kıymetli mevkidaşım Sayın Wajiha Qamar'a teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika
Çalışma hayatı sil baştan değişiyor! Hazırlıklarda sona gelindi

Çalışma hayatı sil baştan değişiyor! Hazırlıklarda sona gelindi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Futbol tarihine geçecek rakam! Galatasaray Osimhen'in bonservisini belirledi

Futbol tarihine geçecek rakam! İşte Osimhen'in bonservis bedeli
Bahçeli'yi ziyaret eden Feti Yıldız'dan manidar cuma mesajı

Bahçeli'yi ziyaret eden MHP'nin ağır topundan manidar cuma mesajı
Bülent Şakrak'tan sevgilisine romantik doğum günü mesajı

Bülent Şakrak'tan 16 yaş küçük sevgilisine aşk dolu paylaşım
Dev şirkete kayyum atandı! 402 milyon liraya el konuldu, 10 kişi gözaltında

Dev şirkete kayyum atandı! 402 milyona el konuldu, 10 kişi gözaltında
Futbol tarihine geçecek rakam! Galatasaray Osimhen'in bonservisini belirledi

Futbol tarihine geçecek rakam! İşte Osimhen'in bonservis bedeli
Beyoğlu'nda tasmalı rezalet! 2 şüpheli de tutuklandı

Tasma takan da taktıran da sabaha karşı evinden alındı
Nefes darlığı şikayetiyle gitti, akciğerinden çıkan 30 yıllık cerrahı dahi şaşırttı

Nefes darlığı şikayetiyle gitti, sonuç 30 yıllık cerrahı dahi şaşırttı
İşte Yüzyılın Konut Projesi ile yapılacak evler

İşte aylık 6 bin 750 TL taksitle alınabilecek evler
Kapı zilini söktü, gördükleri karşısında küçük dilini yuttu

Kapı zilini açar açmaz küçük dilini yuttu
Türkiye'de 600 istasyonu bulunan akaryakıt devinin yeni sahibi belli oldu

Türkiye'de 600 istasyonu var! Akaryakıt devinin yeni sahibi belli oldu
İbrahim Tatlıses oğlu Ahmet'e elektronik kelepçe taktırdı

Kriz büyüdü! İbo, oğluna elektronik kelepçe taktırdı
Mehmet Ali Erbil'den eşine dudak uçuklatan jest

Mehmet Ali Erbil'in milyonluk hediyesi ortaya çıktı
Lucas Torreira'ya Bebek'te çiçekçi engeli

Galatasaray'ın yıldız ismi Bebek'te ilginç anlar yaşadı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.