Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Özbekistan'da İran'la Eğitim İş Birliğini Görüşüyor

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Özbekistan'da düzenlenen UNESCO 43'üncü Genel Konferansı'nda İran Yükseköğretim Bakanı ile bir araya gelerek eğitim alanında iş birliğini güçlendirme çabalarını vurguladı.

MİLLİ Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, UNESCO 43'üncü Genel Konferansı Bakanlar Oturumu Eğitim Bakanları Toplantısı'na katılmak üzere bulunduğu Özbekistan'ın Semerkant şehrinde, İran Yükseköğretim; Bilim, Araştırma ve Teknoloji Bakanı Simaei Sarraf ile bir araya geldi.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Kadim Türk kentlerinden Semerkant'tayız. Özbekistan temaslarımız kapsamında, İran Yükseköğretim; Bilim, Araştırma ve Teknoloji Bakanı Sayın Simaei Sarraf ile ikili bir görüşme gerçekleştirdik. Dost ve komşu ülke İran ile eğitim alanındaki iş birliklerini güçlendirmeyi, sorumluluklarımız çerçevesinde deneyimlerimizi paylaşmayı, bölgemiz ve iki kardeş ülkenin yarınları olan evlatlarımız için değerli buluyoruz. Gösterdiği güçlü iş birliği iradesinden ötürü kıymetli mevkidaşım Sayın Simaei Sarraf'a teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika
