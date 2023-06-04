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Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin: 'Önümüzdeki yüzyılın Türkiye Yüzyılı olacağını iddia ediyoruz, Türk eğitim sistemini hak ettiği yere çıkarmak için...

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin: "Önümüzdeki yüzyılın Türkiye Yüzyılı olacağını iddia ediyoruz, Türk eğitim sistemini hak ettiği yere çıkarmak için...

Politika Haberleri

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin: "Önümüzdeki yüzyılın Türkiye Yüzyılı olacağını iddia ediyoruz, Türk eğitim sistemini hak ettiği yere çıkarmak için elimizden geleni yapacağız."

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin: "Önümüzdeki yüzyılın Türkiye Yüzyılı olacağını iddia ediyoruz, Türk eğitim sistemini hak ettiği yere çıkarmak için elimizden geleni yapacağız." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

Türkiye Yüzyılı Yusuf Tekin Ziya Selçuk Politika Haberler

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