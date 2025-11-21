Haberler

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin Mardin'i Ziyaret Etti

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Mardin'de çeşitli programlara katılmak üzere geldi ve Valilik ile okul ziyaretleri gerçekleştirdi.

MARDİN'e gelen Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Vali Tuncay Akkoyun'u ziyaret etti.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, çeşitli programlara katılmak üzere Mardin'e geldi. Diyarbakır Havalimanı'na gelen Bakan Tekin, güzergah üzerindeki Diyarbakır'ın Çınar ilçesi Yuvacık İlkokulu'nu ziyaret edip, öğrenci ve öğretmenlerle bir araya geldi. Daha sonra Mardin'e geçen Bakan Tekin'i, Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Tuncay Akkoyun, AK Parti Mardin milletvekilleri Faruk Kılıç ile Muhammed Adak, AK Parti İl Başkanı Mehmet Uncu, İl Milli Eğitim Müdürü Ali Eyyüpkoca, kurum müdürleri, bazı sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile davetliler karşıladı. Mardin Valiliği'ni ziyaret eden Bakan Tekin, 'Valilik Şeref Defteri'ni imzalayıp, kentte yürütülen çalışmalar hakkında Vali Tuncay Akkoyun'dan bilgi aldı.

Haber-Kamera: Salih KESKİN/MARDİN,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika
Oy çokluğuyla kabul edildi! Süreç Komisyonu İmralı'ya gidiyor

Süreç Komisyonu İmralı'ya gidiyor! İşte oylamadan çıkan sonuç
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
'Bez Bebek' tartışması derinleşiyor: Evrim Akın iddiaları reddetti, Gül Onat destek verdi

Yıllar sonra patlayan set itirafı sonrası Gül Onat tarafını seçti
Alemin Kıralı'nın Ahsen'i açtı ağzını yumdu gözünü! Oklar yine Evrim Akın'ı gösteriyor

Alemin Kıralı'nın Ahsen'i açtı ağzını yumdu gözünü
Bir kentimiz daha susuzluğun pençesinde! 20 günlük su kaldı, kesintiler uygulanacak

Bir kentimiz daha susuzluğun pençesinde! 20 günlük su kaldı
La Nina Türkiye'yi vuracak! Tarih verildi, resmen donacağız

La Nina Türkiye'yi vuracak! Tarih verildi, resmen donacağız
'Bez Bebek' tartışması derinleşiyor: Evrim Akın iddiaları reddetti, Gül Onat destek verdi

Yıllar sonra patlayan set itirafı sonrası Gül Onat tarafını seçti
Çin'in insansı robotu A2, yürüyüş rekoru kırdı

Hiç durmadan yürüdü, 106 kilometreyi 3 günde katetti
Mahalleli referanduma gitti, iki ilçenin sınırları 80 yıl sonra değişti

Mahalle referanduma gitti, iki ilçenin sınırları 80 yıl sonra değişti
Komisyon'da kapalı oturum kararı alındı, CHP'li üyeler salonu terk etti

Komisyonda kriz! 5 parti ret oyu verdi, CHP'li üyeler salonu terk etti
Evrim Akın ve Güray Keskinci'nin eski yazışmaları ortaya çıktı

Evrim Akın ve Güray Keskinci'nin eski yazışmaları ortaya çıktı
Kayıp okul müdürü kamyonette ölü bulundu

Kayıp olarak aranan okul müdürü kamyonette ölü bulundu
Katledilen İkbal Uzuner'in mezarı başında infial yaratan görüntüler! 2 kişi gözaltına alındı

Katledilen İkbal Uzuner'in mezarı başında infial yaratan görüntüler
5 büyükşehirde son seçim anketi: İçlerinden biri el değiştiriyor

5 büyükşehirde son seçim anketi: Bir ilimiz el değiştiriyor
Sular çekildi, Tuz Gölü fotoğrafçıların yeni gözdesi oldu

Pamukkale'yi aratmayan görüntüler fotoğrafçıları çağırıyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.