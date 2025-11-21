Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin Mardin'i Ziyaret Etti

MARDİN'e gelen Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Vali Tuncay Akkoyun'u ziyaret etti.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, çeşitli programlara katılmak üzere Mardin'e geldi. Diyarbakır Havalimanı'na gelen Bakan Tekin, güzergah üzerindeki Diyarbakır'ın Çınar ilçesi Yuvacık İlkokulu'nu ziyaret edip, öğrenci ve öğretmenlerle bir araya geldi. Daha sonra Mardin'e geçen Bakan Tekin'i, Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Tuncay Akkoyun, AK Parti Mardin milletvekilleri Faruk Kılıç ile Muhammed Adak, AK Parti İl Başkanı Mehmet Uncu, İl Milli Eğitim Müdürü Ali Eyyüpkoca, kurum müdürleri, bazı sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile davetliler karşıladı. Mardin Valiliği'ni ziyaret eden Bakan Tekin, 'Valilik Şeref Defteri'ni imzalayıp, kentte yürütülen çalışmalar hakkında Vali Tuncay Akkoyun'dan bilgi aldı.

Haber-Kamera: Salih KESKİN/MARDİN,